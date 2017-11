Herrlich erfrischender Frühlings-Start

BAD STAFFELSTEIN. Die Natur erwacht, raus geht’s ins Grüne, und in der Obermain Therme Bad Staffelstein lädt bis Ende Mai das neue Jahreszeiten-Arrangement „Frühling“ zum Wohlfühlen mit allen Sinnen ein.Das Day Spa-Angebot umfasst einen ganzen Tag grenzenloses Bade- und Saunavergnügen und weckt sämtliche Lebensgeister mit frühlingsfrischen Verwöhn-Momenten und Genüssen.Als kleine Extra-Freude gibt es zum Start den belebenden Cocktail „Mint my Mind“ mit Pfefferminze und Orange. Im VitaRestaurant wird ein Zwei-Gang-Bademantel-Menü zum Genießen in völlig relaxter Atmosphäre serviert. Auf eine vitaminreiche Kräutersuppe mit Sahnehäubchen folgt ein leichter Hauptgang: Zur Wahl stehen Grünkernbratlinge auf mariniertem Frühlingssalat, Schweinekoteletts in Apfel-Marinade oder Lachs-Filet mit Zitrone und Dill. Auch ein alkoholfreies Getränk gibt es noch dazu.Alles zusammen ist als „Classic“-Variante schon für 38 Euro buchbar. In der „Premium“-Version (55 Euro) genießt man noch zusätzlich eine anregende und erfrischende Wellness-Massage. Das dafür verwendete, vitaminreiche Massage-Öl „Pfefferminze“ in Verbindung mit der Original Bad Staffelsteiner Sole pflegt nicht nur die Haut, sondern bringt den gesamten Organismus wieder in Schwung – genau richtig für einen unbeschwerten Start in den Frühling.Das neue Jahreszeiten-Arrangement „Frühling“ ist gültig bis 31. Mai, Buchungen sind ab sofort möglich bei der Obermain Therme, Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein, Telefon 09573/9619-0, E-Mail: service@obermaintherme.de www.obermaintherme.de ).