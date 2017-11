Gesundzeit zum Frühlingserwachen

BAD STAFFELSTEIN. In den Osterferien – genauer vom 6. bis 22. April – ist in der Obermain Therme Bad Staffelstein wieder „Gesundzeit“ angesagt. Vom Thermen-Frühling, der jetzt volle Fahrt aufnimmt, sind die beliebten Gesundheits-Wochen schon lange nicht mehr wegzudenken. Auch dieses Jahr erwartet die Gäste wieder eine Vielzahl von attraktiven Frühlings-Angeboten rund um die Themen Gesundheit, Entspannung, Pflege und Genuss – alle im Eintrittspreis bereits inbegriffen.Die große Bandbreite der Wohlfühl-Erlebnisse reicht vom spannenden Workshop „Faszination Faszien-Therapie“ bis zur Schnupper-Sauna, von Yoga bis zur Räuchermeditation mit Kräuterdüften und einer besonderen Klangreise mit Klangschalen aus Bergkristall. Ein Frühlings-Salzpeeling mit Ziegenmilch und Sole-Körperöl und ein luxuriöses Pflege-Ritual für das Gesicht sorgen für eine frühlingsfrische Ausstrahlung und einen schönen, gepflegten Teint. Frisch zubereitete Getränke-Variationen mit der Heilpflanze Aloe Vera und Neuigkeiten rund ums Bier als Bestandteil gesunder Ernährung ergänzen das Programm inkulinarischer Hinsicht.Ein Highlight ist am 9. April der große AOK-Aktionstag „Frühlingserwachen”. Da zeigen die AOK-Gesundheitskasse und die Obermain Therme gemeinsam, dass die richtige Mischung aus Aktivität, Entspannung, Pflege und Informationen nicht nur gut tut, sondern auch richtig Spaß macht.Von 8 bis 23 Uhr gibt es jede Menge Gratis-Angebote, darunter beispielsweise Atemtraining mit Musik, eine Entspannungsreise, AOK-Aqua-Prävention und Aqua-Relaxing, Wasserlaufbälle zum Testen sowie Cardio-Scan und Körperfettmessung. Selbst lustiges Entenangeln und „grüne Masken“ kann man ausprobieren.Ab 19.30 Uhr steigt als Höhepunkt des Tages eine große Frühlingsparty in der Badehalle mit DJ Ralf Kühne mit Wettbewerben, Interviews, Autogrammstunde und einem Meet & Greet mit den HSC-Spielern Benedikt Kellner und Philipp Barsties ( https://www.obermaintherme.de/gesundzeit/ ).Weitere Infos:Obermain Therme,Am Kurpark 1,96231 Bad Staffelstein,Telefon 09573/9619-0,E-Mail: service@obermaintherme.de