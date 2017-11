Fußball, Relaxen und Sommerglück

BAD STAFFELSTEIN. Der Sommer kann kommen: Am 1. Juni beginnt in der ObermainTherme die große Aktion „SommerSauna“ (bis Ende August) mit vielen Specials und allem, was im Sommer Spaß macht. Natürlich kommen während der Fußball-EM auch alle Fans des runden Leders voll auf ihre Kosten. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie die Viertel- und Halbfinals und selbstverständlich das Endspiel werden auf dem großen Bildschirm im VitaRestaurant gezeigt.

Damit trotzdem genug Zeit für Wellness und Sommerspaß bleibt, geht die Obermain Therme „in die Verlängerung“ und schenkt den Gästen an allen Deutschland-Spieltagen 90 Minuten zusätzliche Badezeit. Freuen darf man sich außerdem auf viele besondere EM-Specials vom fruchtigen „Kicker-Cocktail“ bis zur „Bordeaux-Maske“. Auch die Premium-Aufgüsse passen sich thematisch der Fußball-EM an und sorgen für relaxtes Fußballvergnügen. Voll ins Schwarze trifft das kulinarische Angebot im VitaRestaurant. Auf der Extra-Sommerkarte gibt es sommerleichte Köstlichkeiten, und weil Grillen im Sommer sowieso ein „Muss“ ist, ist jeden ersten und dritten Samstag von Juni bis August Barbecue-Time angesagt. Immer von 17 bis 22 Uhr verführen gegrillte Köstlichkeiten verschiedener Länder.

Nach dem „Heimspiel“ mit fränkischen Genüssen am 4. Juni geht es zwei Wochen später auf den Balkan, und am 2. Juli (Viertelfinal-Spieltag!) locken mediterrane Leckerbissen aus den großen Fußball-Nationen Italien und Spanien. Nach dem Ende der EM geht das Barbecue-Vergnügen im Rahmen der SommerSauna übrigens mit den außereuropäischen Sehnsuchtszielen Amerika, Asien und Afrika weiter. Den ganzen Sommer über, nämlich bis Ende August, wird mit der „SommerSauna“ im SaunaLand und teils auch im ThermenMeer die schönste aller Jahreszeiten regelrecht gefeiert. MeerBar und SaunaBar locken täglich schon ab 14 Uhr mit erfrischenden Sommergetränken, Cocktails und chilliger Barmusik.