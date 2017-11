Frühlingsstart mit Gesundheits-Wochen

BAD STAFFELSTEIN. Pünktlich zum Start in den Frühling ruft die Obermain Therme Bad Staffelst ein ihre „Gesundheits-Wochen“ aus: Vom 21. März bis einschließlich 1. April (außer Karfreitag, 25. März) erwartet die Gäste in Nordbayerns beliebtester Therme eine ganze Reihe kostenloser Wellness- und Gesundheits-Angebote, die vitalisieren und nach dem Winter die Lebensgeister wieder wecken. Und: Damit genug Zeit ist zum Wohlfühlen und Genießen, öffnet die Obermain Therme jeden Tag im Aktionszeitraum bis 23 Uhr!Dafür, dass Körper, Geist und Seele in Schwung und in Frühlingslaune kommen, sorgen im Wechsel Pflegerituale mit den Produkten der hauseigenen Pflegeserie 12/52°, eine Anleitung zur Partnermassage, eine Schnuppersauna oder auch ein Atemtraining nach Ilse Middendorf. Tipps für die gesunde Ernährung mit frühlingsfrischen Kräutern oder die Zubereitung von vitaminreichen, leckeren Smoothies stehen ebenfalls auf dem Programm. Nach den Vorführungen darf natürlich auch probiert werden. Immer um 10.30, 14.30 und 18.30 Uhr darf man sich auf eins der täglich wechselnden Specials freuen. Zusätzlich gibt es jeden Abend um 21 Uhr für alle Besucher eine wohltuende Löwenzahnmaske, danach darf auch die wertvolle 24-Stunden-Creme der Obermain Therme umsonst getestet werden.Versteht sich fast von selbst, dass während der Gesundheits-Wochen auch die Thermen-Gastronomie ganz auf „Frühlings-Kurs“ geht. Leichte Gerichte aus knackig-frischen Zutaten mit den Aromen der Jahreszeit bieten das VitaRestaurant im SaunaLand und „rödiger’s Bistro am Meer“. Noch mehr Frühlings-Genuss: Köstliche, frisch zubereitete Smoothies und andere Energiespender mit Power-Kick gibt es täglich ab 14 Uhr in der MeerBar und der SaunaBar.Weitere Infos: Obermain Therme Bad Staffelstein, Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein, Telefon 09573/9619-0, service@obermaintherme.de