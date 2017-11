Ein königliches Sauna-Vergnügen

BAD STAFFELSTEIN. Ein wahrhaft königliches Vergnügen wird der Sauna-Event „Sauna Royal“ am 17. September im luxuriösen SaunaLand der Obermain Therme Bad Staffelstein werden. In Verbindung mit einer „Langen Sauna-Nacht“ genießt das erlauchte Publikum von 17 Uhr bis 2 Uhr früh das geradezu majestätische Schwitzvergnügen. Und dafür gibt sich in der Obermain Therme so ziemlich alles die Ehre, was in Adelskreisen Rang und Namen hat. Sozusagen als Herrscherin über die Obermain Therme wird Thermenkönigin Madeleine I. pompös empfangen und ihr Volk zu einem königlich-royalen Aufguss in der Kelo-Sauna einladen.Aber damit nicht genug, königlicher Besuch kommt auch aus England: Keine Geringere als Queen Elizabeth II. ist auf das hochgepriesene SaunaLand aufmerksam gemacht worden und will beim Aufguss in der Kelo-Sauna dabei sein. Ihr Thron steht schon bereit, aber ob es sich um die „echte“ Queen handelt? Man wird sehen! Auch in den anderen Saunen erleben die Besucher exklusive Einblicke in die Welt des internationalen Hochadels. So genießt man in der Suuri-Sauna einen High Society-Aufguss der Extraklasse im Stil des Fürstentums von Monaco oder lernt in der Banja-Sauna die Gepflogenheiten des russischen Zarenreichs unter Ivan dem Schrecklichen kennen. Zuckersüß hingegen Sissis Mozartkugeln in der Suola-Sauna, geheimnisvoll das Schönheitsrezept der Soraya von Persien in der Nurmi-Sauna und exotisch die Aroma-Entspannungsreise des Sultans von Indien im „Haus der Stille“…All diese fantastischen Erlebnisse und Eindrücke setzen sich außerhalb der Saunen mit der gleichen Opulenz fort. Spektakuläre Auftritte des Obermain Therme Dance Teams und des Verwandlungskünstlers „Phantaro“, königliche Musik mit dem „Duo Sophia“ und kulinarische Köstlichkeiten vom Allerfeinsten machen den Sauna-Event „Sauna Royal“ zu einem wahrhaften Genuss für alle Sinne. Dank „Langer Sauna-Nacht“ darf das erlesene Publikum bis 2 Uhr früh die glitzernde Wunderwelt des Hochadels ausgiebig auskosten – und sich wünschen, diese Nacht ginge nie zu Ende.Weitere Infos: Obermain Therme Bad Staffelstein, Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein, Telefon 09573/9619-0, Telefax 09573/9619-10,E-Mail: service@obermaintherme.de www.obermaintherme.de ).