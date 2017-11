Dem Winter ein Schnippchen schlagen

BAD STAFFELSTEIN. Sauna-Neulinge und alle, die noch mehr über das gesunde Schwitzbad lernen wollen, können vom 14. bis 18. November wieder an einem vergnüglichen, rund einstündigen „Seminar“ in der Obermain Therme Bad Staffelstein teilnehmen – und bekommen als Lohn am Ende sogar ein „Sauna-Diplom“ überreicht.Diesmal steht die kurzweilige Lehrstunde – passend zur Jahreszeit – unter dem Motto „Erkältungen vorbeugen – regelmäßig Saunieren!“. Dabei wird den Besuchern anschaulich vermittelt, wie das Gefäßsystem trainiert und dadurch das Immunsystem nachhaltig gestärkt wird. Den besten Effekt im Kampf gegen die lästigen Erkältungskrankheiten erzielen freilich diejenigen Saunagäste, die regelmäßig das preisgekrönte Fünf Sterne-SaunaLand mit seinen unterschiedlichen Themensaunen aufsuchen. Wer jede Woche in die Sauna geht, produziert mehr Abwehrstoffe wie Interferon, das bei der Infektabwehr eine wichtige Rolle spielt. Nachweislich haben Saunagäste wesentlich weniger mit Infekten zu kämpfen oder überwinden die Symptome deutlich schneller.Auch für das seelische Wohlbefinden ist die Sauna übrigens genau das richtige „Rezept“: Die Hitze regt das lymbische System an, das Glückshormone ausschüttet – da hat der Winter-Blues keine Chance! Natürlich erfahren Badegäste, die noch nie oder nur selten eine Sauna besucht haben, auch Wissenswertes über das richtige Saunieren: Ob und wie man ein Handtuch benutzt oder auch, warum man vor und nach dem Saunabesuch ein warmes Fußbad nehmen soll.Das Sauna-Diplom wird im Aktionszeitraum täglich um 11.30, 14.30 und 17.30 Uhr (donnerstags und freitags auch um 19.30 Uhr) angeboten und ist im Eintrittspreis inbegriffen. Pro Termin können maximal zehn Lernwillige das Sauna-Diplom erwerben.Anmeldung: Obermain Therme Bad Staffelstein, Telefon 09573/9619-28 (täglich ab 10.30 Uhr), E-Mail: service@obermaintherme.de www.obermaintherme.de ).