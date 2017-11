Bad Staffelsteiner Sommermärchen

BAD STAFFELSTEIN. Wird bei der Fußball-EM für Deutschland wieder ein Sommermärchen wahr? Für die Gäste der Obermain Therme auf jeden Fall. „Sommermärchen“ heißt nämlich das neue Jahreszeiten-Arrangement, das von 1. Juni bis 31. August gebucht werden kann. Grundlage für märchenhafte Genüsse in Nordbayerns beliebtester Therme ist ein Tagesticket für das ThermenMeer und das luxuriöse SaunaLand, das grenzenloses Bade- und Saunavergnügen verspricht. Dazu gibt es beim Arrangement „Classic“ ein sommerliches Zwei-Gang-Bademantel-Menü sowie einen sommerlichen Cocktail, in der Variante „Premium“ zusätzlich noch eine wohltuende Wellness-Massage. Die Besonderheit: Ganz nach Sommerlust und -laune können die Gäste bei Cocktail, Menü und Massage-Öl aus typischen Spezialitäten der drei Fußball-Nationen Frankreich, Spanien und Italien auswählen. Aber auch nach dem Ende der EM sind Genüsse aus diesen drei Urlaubsländern echte Gute-Laune-Garanten. Da lockt zum Beispiel ein französischer „Lillet Roseberry“-Cocktail, ein gegrilltes Doradenfilet mit mediterranem Gemüse aus Spanien oder eine Wellness-Massage mit belebendem Limonen-Duftöl aus Italien. Unter den verführerischen Variationsmöglichkeiten findet sicher jeder seinen ganz persönlichen Sommerhit. Das „Sommermärchen“ ist als „Classic“-Arrangement zum Preis von 35 Euro, als „Premium“-Angebot mit Wellness-Massage für 52 Euro buchbar. Es ist gültig vom 1. Juni bis einschließlich 31. August.Infos und Buchung: Obermain Therme Bad Staffelstein, Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein, Telefon 09573/9619-0, Telefax 09573/9619-10,E-Mail: service@obermaintherme.de www.obermaintherme.de ).