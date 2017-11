Aufwachen, der Frühling ist da!

BAD STAFFELSTEIN. Die fröhlich gelben Puschelblüten des Löwenzahn sind wie ein Sinnbild für den nun endlich kommenden Frühling. Die viel geliebte „Pusteblume“, botanisch Taraxacum officinale, ist ein echter Alleskönner, gleichermaßen geschätzt für ihre Heilwirkung und ihren kulinarischen Wert. Löwenzahn schmeckt gut, reinigt das Blut, gilt als allgemein kräftigend und als eins der besten Entwässerungsmittel für den Körper. Nicht von ungefähr steht er im Mittelpunkt des neuen Jahreszeiten-Arrangements „Frühlingslust“ der Obermain Therme Bad Staffel-stein.Ab 1. März kann das frühlingsfrische Angebot in zwei Varianten gebucht werden. Basis ist jeweils ein Tagesticket für grenzenloses Bade- und Saunavergnügen im weitläufigen ThermenMeer und den luxuriösen Themensaunen des SaunaLandes – viel Zeit zum Genießen und Wohlfühlen. Als kleine Extrafreude gibt es einen vitaminreichen Smoothie nach Wahl. Wie lecker der gesunde Löwenzahn schmeckt, lässt sich beim Zwei-Gang-Bademantel-Menü in Erfahrung bringen. Da locken als Hauptgang Tagliatelle mit würzigem Löwenzahn-Pesto und gebratenem Buntbarsch oder alternativ ein Schweinesteak mit Löwenzahn-Kräuterbutter. Ein fruchtig-leichtes Dessert und ein alkoholfreies Getränk sind auch noch dabei. Mit allen genannten Leistungen ist das Frühlings-Arrangement „Classic“ zum Preis von 35 Euro buchbar. In der „Premium“-Variante (52 Euro) gibt’s freilich noch viel mehr Löwenzahn-Heilkraft: Bei einer sanft entspannenden und gleichzeitig vitalisierenden Wellness-Massage (15 Minuten) kommt wertvolles Löwenzahn-Öl zum Einsatz. Es regt den Geist an, wirkt unter anderem sanft krampflösend und antiviral, weckt den Organismus aus dem Winterschlaf - und bringt neue Frühlings-Power!Das neue Frühlings-Arrangement kann in den Varianten „Classic“ und „Premium“ vom 1. März bis 31. Mai gebucht werden bei der Obermain Therme Bad Staffelstein, Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein,Telefon 09573/9619-0, service@obermaintherme.de (www.obermaintherme.de).