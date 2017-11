Strukturierter, übersichtlicher, moderner

Strukturierter: Der neue Kopfbereich





Sie haben es sicher schon bemerkt. Ihr inFranken.de-Portal hat sich verändert.Was fällt Ihnen als erstes auf?Bereits ganz oben auf der Website gibt es einige Neuerungen. Wir haben den Kopf Ihres Newsportals aufgeräumt. Dieser konzentriert sich nun auf die wesentlichen Inhalte und gestaltet sich dadurch übersichtlicher.Dank des neustrukturierten Navigationsbereichs finden Sie alle interessanten Themen noch schneller und einfacher. Unsere verbesserte Suchfunktion unterstützt Sie dabei zusätzlich. Mit intelligenten Filtern können Sie Ihre Suchergebnisse immer weiter eingrenzen, um schneller den gesuchten Artikel zu finden. Das Suchfeld befindet sich ganz oben neben dem inFranken.de-Logo.Ebenfalls ganz oben finden Sie wie gewohnt den Anmeldebereich und das E-Paper. Dazu passend finden Sie den Punkt "Abo & Service" von nun an direkt daneben. Hier finden Sie alle Informationen und Formulare rund unser Abo-Angebote und vieles mehr.Vermissen Sie die bislang farbig hervorgehobenen Themenwelten ganz oben auf der Seite? Auf diese bunte Navigationsleiste verzichten wir nun komplett und Sie finden ab jetzt alle wichtigen Themen im neuen, umfassenden Bereich "Ratgeber".Ein ganz neues Thema bedienen wir nun auf inFranken.de: Was genau sich hinter dem zusätzlichen Navigationspunkt "Freizeit & Tourismus" verbirgt, erfahren Sie hier Die wichtigsten Themen des Tages finden Sie auch weiterhin direkt unter dem Kopf der Startseite. Dieser Inhaltsbereich ist nun jedoch klarer strukturiert, beschränkt sich auf das Wesentliche und gestaltet sich dadurch ruhiger und übersichtlicher.Immer auf dem Laufenden hält Sie unser Newsticker, der die aktuellsten Meldungen chronologisch listet. Weitere wichtige Artikel erscheinen in verschiedene Rubriken blockweise gegliedert darunter, wie zum Beispiel Region, Gemeinde, Bildergalerien, Überregional und vieles mehr. Welche Bereiche der Startseite Sie individuell auf Ihre Interessen anpassen können, erfahren Sie hier Auch die Werbung zwischen den Artikeln ist weniger störend platziert. Pop-Ups wurden abgestellt - so können Sie sich besser auf die Inhalte konzentrieren.Über den neuen Fußbereich gelangen Sie auch zu den Anzeigenmärkten oder können sich zu den Social Media-Auftritten von inFranken.de weiterleiten lassen. Weiterhin ist inFranken.de natürlich das Nachrichtenportal der Tageszeitungen Fränkischer Tag, Bayerische Rundschau, Coburger Tageblatt, Saale-Zeitung und DIE KITZINGER. Die Zeitungslogos im Fußbereich führen Sie zu den Artikeln aus der jeweiligen Zeitungsausgabe.Abgerundet wird der neue Internetauftritt von inFranken.de durch das neue Logo. Die Schriftmarke fügt sich nun mit Art und Farbe an die besser lesbare Schriftart der Artikel ein.Bestehend aus einem "i" für Informationen und aktuellen Nachrichten sowie dem Franken-Rechen als Zeichen unserer Heimatverbundenheit, spiegelt die Bildmarke den Kern von inFranken.de perfekt wieder.Die wichtigsten Neuerungen unseres Portals werden hier erklärt.