Meine Interessen, meine Nachrichten, mein inFranken.de

- über diese Funktion stolpern Sie unmittelbar in der Navigationsleiste der neuen Startseite. Doch was steckt dahinter?Unter jedem Artikel, der auf inFranken.de veröffentlicht wird, finden Sie verschiedene Begriffe, die den wesentlichen Inhalt des Textes in Form von kurzen, prägnanten Schlagworten wiederspiegeln.Unser Newsportal bietet allen angemeldeten Nutzern ab sofort die Möglichkeit, diese Themen zu abonnieren. Somit können Sie bis zu 15 persönliche Schlagworte und Orte nach Ihrem Interesse speichern.Anschließend werden alle Artikel, die zu den gespeicherten Themen in den letzten fünf Tagen erschienen sind, unter dem neuen Navigationspunkt angezeigt. Für den bestmöglichen Überblick sind alle Artikel, die Sie bereits gelesen haben, entsprechend gekennzeichnet.Ein weiteres Feature: Der optionale Newsletter hält Sie noch besser auf dem Laufenden und sendet Ihnen Neuheiten zu Ihren persönlichen Themen direkt per E-Mail zu.Einmal mit der linken Maustaste auf das Schlagwort unter einem Artikel geklickt, schon erscheint ein kleines Fenster direkt darüber. Dieses fordert Sie dazu auf, den Begriff zu Ihren Themen hinzuzufügen.Über den Navigationspunkt "Meine Themen" können Sie Ihre gespeicherten Begriffe verwalten und bei Bedarf aussortieren.Die wichtigsten Neuerungen unseres Portals werden hier erklärt.