Kalenderblatt 2017: 9. Dezember

49. Kalenderwoche, 343. Tag des Jahres





Noch 22 Tage bis zum Jahresende





Sternzeichen: Schütze





Namenstag: Eucharius, Petrus

HISTORISCHE DATEN

2016 - Das Parlament in Südkorea stimmt mit der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit für den Antrag der Opposition, ein Amtsenthebungsverfahren gegen die konservative Staatspräsidentin Park Geun Hye einzuleiten.





2013 - Gemeinsam wollen Israel, Jordanien und die Palästinenser das Tote Meer vor dem Austrocknen bewahren. Sie unterzeichnen in Washington ein Abkommen zum Bau einer Wasser-Pipeline vom Roten zum Toten Meer.





2012 - Auf dem Parteitag in Hannover wählt die SPD Peer Steinbrück mit 93,45 Prozent zum Kanzlerkandidaten. Er strebt eine Koalition mit den Grünen an, eine große Koalition lehnt er ab.





2008 - Nach Aldi und Lidl geht ein dritter Discount-Riese im deutschen Lebensmittelhandel an den Start. Das Bundeskartellamt stimmt abschließend der Übernahme der Tengelmann-Tochter Plus durch die Edeka-Gruppe zu, die damit zum 1.1.2009 mehr als 2300 Filialen von Plus übernehmen kann.





2002 - Nach rund 26 Jahren Bürgerkrieg unterzeichnen Vertreter der indonesischen Regierung und der separatistischen «Bewegung Freies Aceh» (GAM) in Genf ein Friedensabkommen.





1992 - Der britische Premierminister John Major gibt die Trennung von Prinz Charles und dessen Ehefrau Diana bekannt.





1987 - In den israelisch besetzten palästinensischen Gebieten Westjordanland und Gazastreifen beginnt die erste «Intifada».





1977 - Unter Vorsitz von Willy Brandt konstituiert sich die internationale Nord-Süd-Kommission. Das Gremium soll Vorschläge für einen Ausgleich zwischen den Industrienationen und den Entwicklungsländern ausarbeiten.





1917 - Britische Truppen besetzen Jerusalem und beenden die jahrhundertelange osmanische Herrschaft über die Stadt.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Unter der Einlegesohle eines gespendeten Damenschuhs entdeckt eine Familie in Korschenbroich (NRW) zwei Einhundert-Euro-Scheine und eine Bankkarte. Die Familie hatte die Schuhe als Kleiderspende bekommen und den Fund bei der Polizei gemeldet.

GEBURTSTAGE

1964 - Hape Kerkeling (53), deutscher Komiker, Entertainer und Autor («Ich bin dann mal weg - Meine Reise auf dem Jakobsweg»)





1964 - Johannes B. Kerner (53), deutscher Talkmaster und Moderator («Johannes B. Kerner Show» 1997-2009 beim ZDF)





1957 - Emmanuel Carrère (60), französischer Schriftsteller, Regisseur und Drehbuchautor («Ein russischer Roman»)





1950 - Wolfgang Fierek (67), deutscher Schauspieler («Ein Bayer auf Rügen»)





1717 - Johann Joachim Winckelmann, deutscher Archäologe und Kunstgelehrter («Geschichte der Kunst des Alterthums»), gest. 1768

TODESTAGE

2008 - Sigi Harreis, deutsche TV-Moderatorin und Journalistin (TV-Unterhaltungsshow «Die Montagsmaler»), geb. 1937





1991 - Berenice Abbott, amerikanische Fotografin («Flatiron-Building», Bilderzyklus «Changing New York»), geb. 1898