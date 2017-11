45. Kalenderwoche, 312. Tag des Jahres

Noch 53 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Gottfried, Gregor, Johannes, Willehad

HISTORISCHE DATEN

2016 - Der Republikaner Donald Trump gewinnt überraschend die Wahl zum 45. Präsidenten der USA.

2015 - Die Nationalliga für Demokratie (NLD) der Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi gewinnt die erste freie Parlamentswahl in der einstigen Militärdiktatur Myanmar.

2012 - Die Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe. Sie wirft ihr Mittäterschaft bei sämtlichen Taten der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) vor.

2002 - Die Warnhinweise auf Zigarettenschachteln werden drastisch verschärft, Bezeichnungen wie «leicht», «ultraleicht», «mild» und «niedriger Teergehalt» künftig ganz verboten.

1997 - Die Kirch-Gruppe und die luxemburgische CLT/UFA unterzeichnen die Verträge über eine gemeinsame Pay-TV-Gruppe. Kirchs DF1-Plattform soll in dem Sender «Premiere» aufgehen, an dem Kirch und CLT/UFA jeweils 50 Prozent halten wollen.

1942 - Mit der Operation «Torch» beginnt die Landung alliierter Truppenverbände an den Küsten Nordafrikas.

1939 - Im Münchner Bürgerbräukeller entgeht Adolf Hitler knapp einem Bombenattentat des Schreiners Johann Georg Elser.

1913 - Das in Fragmenten hinterlassene Drama «Woyzeck» von Georg Büchner wird im Münchner Residenztheater uraufgeführt.

1887 - In den USA wird Emil Berliners Grammophon-Schallplatten-System patentiert.

AUCH DAS NOCH

2014 - dpa meldet: In einem Diner in der kleinen Stadt Bluff im Süden von Utah arbeitet eine junge Frau, auf deren Namensschild «Berlin» steht. «Das stimmt, das ist wirklich mein Name», erzählt die Amerikanerin. Denn geboren ist sie am 9. November 1989. Ihre Eltern waren völlig fasziniert von der neuen Freiheit der Ostdeutschen. «Und deshalb heiße ich auch mit beiden Vornamen Liberty Berlin. Und ich bin stolz darauf.»

GEBURTSTAGE

1967 - Niels Frevert (50), deutscher Sänger und Songwriter («Seltsam öffne mich»)

1957 - Bernd Kundrun (60), deutscher Medienmanager, Vorstandsvorsitzender von Gruner + Jahr 2000-2009

1954 - Kazuo Ishiguro (63), britischer Schriftsteller («Was vom Tage übrigblieb»), Literaturnobelpreis 2017

1935 - Alain Delon (82), französischer Schauspieler («Der eiskalte Engel»)

1922 - Christiaan Barnard, südafrikanischer Herzchirurg, führte 1967 die erste Herzverpflanzung durch, gest. 2001

TODESTAGE

1998 - Jean Marais, französischer Schauspieler («Weiße Nächte»), geb. 1913

1991 - John Jahr, deutscher Verleger, gründete 1965 zusammen mit Gerd Bucerius und Richard Gruner das Verlagshaus Gruner + Jahr, geb. 1900