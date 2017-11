45. Kalenderwoche, 311. Tag des Jahres

HISTORISCHE DATEN

2015 - Die Staatsspitzen von China und Taiwan treffen sich erstmals seit 60 Jahren in Singapur. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz.

2014 - Bei einer Gedenkstunde im Bundestag zum 25. Jahrestag des Mauerfalls greift der Liedermacher und einstige DDR-Dissident Wolf Biermann die Linkspartei scharf an.

1957 - In den Zwickauer Sachsenring-Werken wird das erste Modell des «Trabant» gebaut. Der Wagen hat 18 PS bei 500 Kubikzentimeter Hubraum.

1997 - Die Unesco erkennt 400 Kilometer Flusslandschaft der Elbe zwischen Prettin in Sachsen-Anhalt und Tesperhude in Schleswig-Holstein als Biosphärenreservat an.

2007 - In einem Schulzentrum der finnischen Ortschaft Tuusula erschießt ein 18-jähriger Abiturient sechs Mitschüler, eine Schulkrankenschwester und die Schulleiterin. Anschließend tötet er sich mit einem Kopfschuss.

1992 - Der japanische Frachter «Akatsuki Maru» verlässt trotz internationaler Proteste mit 1,5 Tonnen Plutonium an Bord den französischen Hafen Cherbourg. Am 5. Januar 1993 trifft die hochradioaktive Ladung im japanischen Hafen Tokai ein.

1963 - Bei dem «Wunder von Lengede» können vierzehn Tage nach einem Bergwerksunglück in der niedersächsischen Eisenerzgrube elf schon tot geglaubte Kumpel lebend geborgen werden.

1929 - Das Museum of Modern Art (MOMA) wird in New York eröffnet.

1917 - Die russische Oktoberrevolution (nach dem julianischen Kalender der 25. Oktober) beginnt mit dem Angriff auf das Winterpalais in Petrograd, den Sitz der bürgerlichen «Provisorischen Regierung».

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Auf wundersame Art und Weise hat ein betagter Mann in der Eifel nach Jahren seinen verlorenen Ehering gefunden. Vor drei Jahren hatte der heute 82-Jährige den Ring verloren, als er Gemüse hinter dem Haus aussäte. Jetzt fand der Mann bei der Ernte den Ring wieder: Er steckte an einer Möhre fest, die er in diesem Frühjahr ausgesät hatte.

GEBURTSTAGE

1967 - Olaf Schubert (50), deutscher Kabarettist

1937 - Konrad Schily (80), deutscher Neurologe und Psychiater, langjähriger Präsident der Privatuniversität Witten/Herdecke

1932 - Siegfried Herrmann, deutscher Leichtathlet, vielfacher DDR-Meister auf der Mittel- und Langstrecke, gest. 2017

1932 - Thomas Löffelholz (85), deutscher Journalist, Herausgeber und Chefredakteur der Tageszeitung «Die Welt» 1995-1998, Chefredakteur der «Stuttgarter Zeitung» 1983-1995

1867 - Marie Curie, französisch-polnische Chemikerin und Physikerin, Nobelpreis für Physik 1903 für die Entdeckung der natürlichen Radioaktivität, Nobelpreis für Chemie 1911 für die Entdeckung des Radiums, gest. 1934

TODESTAGE

2002 - Rudolf Augstein, deutscher Journalist und Verleger, Herausgeber des Nachrichtenmagazins «Der Spiegel» 1947-2002, geb. 1923

1992 - Alexander Dubcek, tschechoslowakischer Politiker, wurde als Führer des «Prager Frühlings» 1968 zur Legende, geb. 1921