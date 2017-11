Kalenderblatt 2017: 6. August

31. Kalenderwoche

218. Tag des Jahres

Noch 147 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Dominikus

HISTORISCHE DATEN

2016 - Das Integrationsgesetz für Flüchtlinge tritt in Deutschland in Kraft. Flüchtlinge sollen künftig einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten, es kommen aber auch einige Verschärfungen auf sie zu.

2015 - Ägypten eröffnet den erweiterten Suezkanal. Die Wasserstraße wurde an einigen Stellen verbreitert und auf einer 72 Kilometer langen neuen Passage zweispurig ausgebaut.

2012 - Die Raumsonde «Curiosity» landet auf dem Mars. «Curiosity» soll dort nach Spuren von Leben suchen.

2002 - Mit Inbetriebnahme eines Windparks an der deutsch- holländischen Grenze übertrifft Deutschland die 10 000- Megawatt-Grenze und ist mit 12 000 Windrädern Windkraft-Weltmeister.

1997 - Beim Absturz eines südkoreanischen Jumbo-Jets der Fluggesellschaft Korean Air Lines auf der US-amerikanischen Pazifikinsel Guam kommen 229 Menschen ums Leben.

1966 - In Lissabon wird die längste Hängebrücke Europas freigegeben. Die Brücke über den Tejo misst rund 2278 Meter.

1945 - Die amerikanische Luftwaffe wirft über der japanischen Stadt Hiroshima die erste Atombombe ab. Allein bis Ende 1945 sterben 70 000 Menschen an den Folgen.

1932 - Die erste Autobahn Deutschlands zwischen Köln und Bonn wird eröffnet. Der damalige Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer hatte sie bauen lassen.

1896 - Madagaskar, seit 1885 Protektorat, wird zur französischen Kolonie erklärt.

AUCH DAS NOCH

1997 - dpa meldet: Mit Sekt aus dem Wasserhahn werden in der Stadt Trier Haushalte in Nachbarschaft einer Kellerei «verwöhnt». Grund: Rund 2 500 Liter des Getränks waren in Wasserleitungen der Stadtwerke geflossen.

GEBURTSTAGE

1972 - Geri Halliwell (45), britische Popsängerin, ehemaliges Mitglied der Girlgroup Spice Girls («Wannabe»)

1962 - Michelle Yeoh (55), malaysische Schauspielerin («Der Morgen stirbt nie»)

1961 - Cherno Jobatey (56), deutscher Fernsehmoderator («ZDF- Morgenmagazin»)und Journalist

1937 - Charlie Haden, amerikanischer Jazz-Bassist, Bandleader des «Quartet West» und des «Liberation Music Orchestra», gest. 2014

1917 - Robert Mitchum, amerikanischer Filmschauspieler («Ryans Tochter»), gest. 1997

TODESTAGE

2005 - Ibrahim Ferrer, kubanischer Sänger, Mitglied des «Buena Vista Social Club», geb. 1927

1997 - Jürgen Kuczynski, deutscher Wirtschaftshistoriker und Schriftsteller («Dialog mit meinem Urenkel»), geb. 1904