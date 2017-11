Kalenderblatt 2017: 5. November

44. Kalenderwoche, 309. Tag des Jahres

Noch 56 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Berthild, Emmerich

HISTORISCHE DATEN

2016 - Im Südwesten der Philippinen überfallen Islamisten ein deutsches Seglerpaar auf seiner Jacht, erschießen die 59-jährige Frau und verschleppen ihren 60-jährigen Begleiter. Drei Monate später wird auch er ermordet.

2015 - Ein Koalitionsgipfel einigt sich auf deutschlandweit mehrere «Aufnahmeeinrichtungen» für Flüchtlinge ohne große Bleibeperspektive. Dort sollen die Asylverfahren beschleunigt werden.

2002 - Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs darf in Deutschland für Agrarerzeugnisse nicht mehr mit dem Qualitätshinweis «aus deutschen Landen» geworben werden.

1997 - Die EKD-Synode in Wetzlar wählt Manfred Kock zum neuen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland.

1992 - Nach 20-jähriger Abwesenheit kehrt Ex-Schachweltmeister Bobby Fischer zurück und besiegt in einer Neuauflage des Weltmeisterschaftskampfes von 1972 seinen Erzrivalen Boris Spasski in der 30. Partie mit 10:5.

1987 - In Südafrika wird der schwarze Widerstandskämpfer Govan Mbeki freigelassen. Er war 1964 zusammen mit Nelson Mandela und anderen ANC-Führern zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

1982 - Nach einer Bauzeit von knapp neun Jahren wird am Paraná-Fluss an der Grenze zwischen Brasilien und Paraguay das bis dahin größte Wasserkraftwerk der Welt in Betrieb genommen.

1922 - In dem niederländischen Ort Doorn heiratet der ehemalige deutsche Kaiser Wilhelm II. Prinzessin Hermine von Schönaich-Carolath. Kaiserin Auguste Viktoria war 1921 gestorben.

1882 - Der Orchesterzyklus «Mein Vaterland» von Bedrich Smetana wird in Prag erstmals vollständig aufgeführt. Das Werk enthält auch die bekannte Komposition «Die Moldau».

AUCH DAS NOCH

2014 - dpa meldet: Saumagen in Form einer fünfstöckigen Torte oder als Füllung eines Ferkels: Beim Internationalen Pfälzer Saumagenwettbewerb in Landau sind den Juroren zahlreiche Varianten des «Pfälzer Nationalgerichts» präsentiert worden. 153 Versionen des Schweinefleischprodukts standen bereit, um von 50 Prüfern beäugt, beschnuppert, gedrückt und schließlich - in Häppchen - gegessen zu werden.

GEBURTSTAGE

1980 - Christoph Metzelder (37), deutscher Fußballer, ehemaliger Bundesligaprofi (Borussia Dortmund, Real Madrid, Schalke 04) und Nationalspieler (Vizeweltmeister 2002)

1952 - Oleg Blochin (65), ukrainischer Fußballtrainer (Dynamo Kiew 2012-2014)

1952 - Vandana Shiva (65), indische Physikerin, Umweltaktivistin und Autorin, Alternativer Nobelpreis 1993

1940 - Elke Sommer (77), deutsche Schauspielerin («Unter Geiern»)

1917 - Jacqueline Auriol, französische Sportfliegerin, erreichte 1953 als erste Frau die Überschallgeschwindigkeit, gest. 2000

TODESTAGE

2015 - Hans Mommsen, deutscher Historiker («Die verspielte Freiheit. Der Weg der Republik von Weimar in den Untergang 1918-1933»), geb. 1930

1977 - René Goscinny, französischer Comic-Autor, Erfinder und Texter der «Asterix»-Comics, geb. 1926