Kalenderblatt 2017: 3. Dezember

48. Kalenderwoche, 337. Tag des Jahres

Noch 28 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Emma, Franz

HISTORISCHE DATEN

2015 - Auf Antrag der US-Justiz werden in einem Züricher Hotel zwei hochrangige Funktionäre des Weltfußball-Verbands FIFA festgenommen. Den Männern aus Honduras und Paraguay wird Korruption vorgeworfen.

2012 - Nach einem Fußballspiel von Amateuren in Almere bei Amsterdam prügeln Jugendliche einen Linienrichter zu Tode.

2007 - Die CDU verabschiedet in Hannover als «Volkspartei der Mitte» ein neues Grundsatzprogramm.

2002 - Die Deutsche Post übernimmt den Kurier- und Expressdienst DHL International vollständig.

1997 - Die UN-Vollversammlung bestätigt Bundesbauminister Klaus Töpfer (CDU) als neuen Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (Unep) in Nairobi.

1992 - Der britische Ingenieur Neil Papworth verschickt die erste SMS. Mit den Worten «Merry Christmas» (Frohe Weihnachten) grüßt er einen Kollegen.

1984 - Aus einem Leck in einer Fabrik der amerikanischen Chemiefirma Union Carbide im indischen Bhopal tritt Giftgas aus. Etwa 8000 Menschen sterben sofort, mehr als 15.000 noch jahrelang nach dem Unglück.

1967 - Dem südafrikanischen Chirurgen Christiaan Barnard gelingt in Kapstadt die erste Herzverpflanzung bei einem Menschen.

1947 - Das Theaterstück «Endstation Sehnsucht» von Tennessee Williams mit Jessica Tandy und Marlon Brando hat am New Yorker Broadway Premiere.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Mit 63 Jahren Verspätung hat eine britische Rentnerin ein Buch in eine Schulbibliothek in Norfolk zurückgebracht. Sie entdeckte das Werk «Reise mit dem Esel durch die Cevennen» beim Aufräumen in ihrem Haus. Eigentlich hätte sie das Buch schon 1953 abgeben müssen. Die Frau sei über 70 gewesen und habe sich entschuldigt - «aber besser spät als nie», sagte die Schul-Bibliothekarin.

GEBURTSTAGE

1977 - Adam Malysz (40), polnischer Skispringer, vier Mal WM-Gold und vier Medaillen bei den Olympischen Spiele

1966 - Bernd Althusmann (51), deutscher Politiker, Vorsitzender der CDU Niedersachsen seit 2016

1952 - Bruno Jonas (65), deutscher Kabarettist (ARD-Kabarettsendung «Jonas»)

1942 - Alice Schwarzer (75), deutsche Journalistin, Frauenrechtlerin und Verlegerin («Emma»)

1857 - Joseph Conrad, britischer Schriftsteller, polnischer Herkunft («Herz der Finsternis»), gest. 1924

TODESTAGE

2002 - Klaus Löwitsch, deutscher Schauspieler (Krimi-Serie «Peter Strohm»), geb. 1936

1888 - Carl Zeiss, deutscher Unternehmer, Gründer des feinmechanisch-optischen Unternehmens «Carl Zeiss Jena» 1846, geb. 1816