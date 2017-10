Kalenderblatt 2017: 27. Oktober

43. Kalenderwoche

300. Tag des Jahres

Noch 65 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Wolfhard

HISTORISCHE DATEN

2016 - Die irakischen Jesidinnen Nadia Murat und Lamija Adschi Baschar werden vom EU-Parlament mit dem Sacharow-Preis geehrt. Die Menschenrechtsaktivistinnen kämpfen für viele, die wie sie 2014 von der Terrormiliz Islamischer Staat versklavt wurden.

2015 - Das Europaparlament beschließt den Wegfall der Roaming Gebühren für die Handy-Nutzung im EU-Ausland von Juni 2017 an.

2002 - Bei der Präsidenten-Stichwahl in Brasilien siegt Luiz Inácio Lula da Silva. Er wird als erster Sozialist am 1. Januar 2003 Staatspräsident des Landes.

1998 - Gerhard Schröder wird vom Deutschen Bundestag in Bonn zum siebten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt.

1997 - Im französischen Hambach läuft die Produktion des «Swatchmobil» Smart an, ein Joint Venture der Daimler-Benz AG mit dem Schweizer Uhren-Fabrikanten Nicolas Hayek.

1991 - In Polen finden die ersten freien Parlamentswahlen seit dem Zweiten Weltkrieg statt.

1962 - Der stellvertretende Chefredakteur der Zeitschrift «Der Spiegel», Conrad Ahlers, wird auf Weisung deutscher Behörden in Spanien verhaftet.

1957 - In Deutschland wird der Bund der Vertriebenen (BdV) gegründet.

1922 - Beim «Marsch auf Rom» rücken faschistische Kampfbünde in die italienische Hauptstadt ein. Am 31. Oktober wird Benito Mussolini zum Ministerpräsidenten ernannt.

AUCH DAS NOCH

2008 - dpa meldet: Ein israelisches Baby ist am Geburtstag seiner Mutter und seines Vaters zur Welt gekommen. Die israelische Zeitung «Jediot Achronot» berichtete, die kleine Lia habe am Vortag in einem Krankenhaus in Safed das Licht der Welt erblickt. Die Mutter und der Vater, die beide am 26. Oktober geboren wurden, freuten sich über den ungewöhnlichen Zufall.

GEBURTSTAGE

1963 - Farin Urlaub (54), deutscher Musiker, Punkrock-Sänger und Gitarrist der Band Die Ärzte («Schrei nach Liebe»)

1952 - Roberto Benigni (65), italienischer Schauspieler und Regisseur (Regie und Hauptrolle in «Das Leben ist schön» 1998. Verleihung von drei «Oscars» 1999)

1942 - Philip Catherine (75), belgischer Jazzmusiker und Gitarrist («September Man»)

1937 - Peter Lustig, deutscher Fernsehmoderator (ZDF-Kinder- Sendereihe «Löwenzahn»), gest. 2016

1917 - Oliver Tambo, südafrikanischer Politiker, ANC-Präsident 1967-1991, gest. 1993

TODESTAGE

2012 - Hans Werner Henze, deutscher Komponist und Dirigent, (Oper «Der Prinz von Homburg»), erhielt 2000 den hochdotierten japanischen Kunstpreis «Praemium Imperiale», geb. 1926

2010 - Néstor Kirchner, argentinischer Politiker, Staatspräsident 2003-2007, geb. 1950