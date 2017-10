Kalenderblatt 2017: 25. Oktober

43. Kalenderwoche

298. Tag des Jahres

Noch 67 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Chrysanth, Daria, Krispin

HISTORISCHE DATEN

2015 - Die Polen wählen die liberalkonservative Partei von Ministerpräsidentin Ewa Kopacz ab. Beata Szydlo von der nationalkonservativen und EU-skeptischen PiS wird Regierungschefin.

2015 - Mit seinem Sieg beim Großen Preis der USA sichert sich der Brite Lewis Hamilton vorzeitig den dritten Weltmeistertitel in der Formel 1.

2012 - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg trennt sich von Trainer, Manager und Geschäftsführer Felix Magath.

2007 - Der erste Airbus A380 mit zahlenden Passagieren an Bord landet von Singapur kommend im australischen Sydney.

2002 - Das bis dahin weltweit modernste Containerterminal in Hamburg-Altenwerder wird offiziell eingeweiht.

2000 - Bundeskanzler Gerhard Schröder enthüllt vor dem neuen Kanzleramt in Berlin eine Skulptur des spanischen Bildhauers Eduardo Chillida. Das mehr als 90 Tonnen schwere, sechs Meter hohe Werk soll die Wiedervereinigung Deutschlands symbolisieren.

1993 - In Schwarze Pumpe (heute Ortsteil von Spremberg in Brandenburg) wird der Grundstein für ein 1600-Megawatt- Braunkohlekraftwerk gelegt.

1990 - In Weimar tritt das Thüringer Landesparlament als erster der am 14. Oktober in den fünf neuen Ländern gewählten Landtage zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

1912 - Die Oper «Ariadne auf Naxos» von Richard Strauss wird in Stuttgart uraufgeführt.

AUCH DAS NOCH

2007 - dpa meldet: Papagei «Peanut» hat eine Familie aus ihrem brennenden Haus im US-Bundesstaat Indiana gerettet. Das Tier imitierte lautstark einen Rauchmelder und weckte so den schlafenden Vater und seinen neunjährigen Sohn, die anschließend mit dem Vogel aus dem Haus flüchten konnten. Esszimmer, Küche und Schlafzimmer des Hauses brannten völlig aus.

GEBURTSTAGE

1987 - Fabian Hambüchen (30), deutscher Kunstturner, Weltmeister am Reck 2007, Olympiasieger am Reck 2016

1984 - Katy Perry (33), amerikanische Popsängerin («I Kissed a Girl»)

1977 - Birgit Prinz (40), deutsche Fußballerin, Weltmeisterin 2003 und 2007, Weltfußballerin des Jahres 2003, 2004, 2005

1973 - Bettina Wulff (44), Ehefrau von Ex-Bundespräsident Christian Wulff

1881 - Pablo Picasso, spanischer Maler («Guernica»), gest. 1973

TODESTAGE

2016 - Carlos Alberto, brasilianischer Fußballer, Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft und Weltmeister von 1970, geb. 1944

2001 - Soraya, Ex-Kaiserin von Persien, geschiedene zweite Ehefrau des ehemaligen Schahs von Persien, Mohammed Reza Pahlavi, geb. 1932