Kalenderblatt 2017: 23. November

47. Kalenderwoche, 327. Tag des Jahres





Noch 38 Tage bis zum Jahresende





Sternzeichen: Schütze





Namenstag: Felizitas, Klemens, Kolumban, Trudo

HISTORISCHE DATEN

2016 ? Mit Streiks legt die Gewerkschaft Cockpit die Lufthansa lahm. In den folgenden Tagen fallen Tausende Flüge aus.





2015 - Bei einem Staatsakt in Hamburgs Hauptkirche Sankt Michaelis nehmen 1800 in- und ausländische Trauergäste Abschied von Altkanzler Helmut Schmidt.





2012 - Der Frankfurter Flughafen setzt als erster deutscher Airport Körperscanner im normalen Betrieb ein. Das Benutzen der Geräte bei Sicherheitskontrollen ist aber freiwillig.





2007 - Nach der Kollision mit einem Eisberg sinkt das Kreuzfahrtschiff «Explorer» in der Antarktis. Die 100 Passagiere und 54 Besatzungsmitglieder werden gerettet.





2002 - Nach tagelangen gewalttätigen Protesten gegen die Miss-World- Wahl mit mehr als 200 Toten verlegen die Veranstalter den Wettbewerb von Nigeria nach London.





1992 - Zwei Mädchen und eine Frau kommen bei einem rechtsextremistischen Brandanschlag auf ein von Türken bewohntes Haus im schleswig-holsteinischen Mölln ums Leben.





1977 - Von Cape Canaveral wird «Meteosat 1» gestartet, der erste europäische Wettersatellit.





1936 - Dem von den Nationalsozialisten verfolgten und in einem KZ internierten deutschen Publizisten Carl von Ossietzky wird nachträglich der Friedensnobelpreis 1935 zuerkannt.





1923 - Reichskanzler Gustav Stresemann (DVP) wird durch ein Misstrauensvotum der Sozialdemokraten im Reichstag gestürzt.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Ein Erbe hat in einem Anwesen in der Normandie einen 100 Kilo schweren Goldschatz gefunden, der laut Medienberichten 3,5 Millionen Euro wert sein soll. Das Edelmetall war unter Möbeln, in Kleidungsstücken und Schuhen, unter dem Parkett oder hinter der Holzvertäfelung versteckt. In den Erbschaftsdokumenten sei der Schatz nicht erwähnt worden.





GEBURTSTAGE

1992 - Miley Cyrus (25), amerikanische Popsängerin und Schauspielerin («Hannah Montana»)





1962 - Nicolás Maduro (55), venezolanischer Politiker, Staatspräsident seit 2013





1937 - Karl Mildenberger (80), deutscher Boxer, Europameister im Schwergewicht 1964-1968, Kampf um die Weltmeisterschaft gegen Titelverteidiger Muhammad Ali 1966





1927 - Angelo Sodano (90), italienischer Kardinal, Kardinalsstaatssekretär (nach dem Papst mächtigster Mann in der katholischen Kirche) 1991-2006





1882 - John Rabe, deutscher Kaufmann, wegen seiner humanitären Verdienste um die chinesische Zivilbevölkerung im Zweiten Weltkrieg der «deutsche lebende Buddha» bezeichnet., gest. 1950

TODESTAGE

2012 - Larry Hagman, amerikanischer Schauspieler («Dallas»), geb. 1931





2001 - Gerhard Stoltenberg, deutscher Politiker (CDU), Ministerpräsident von Schleswig Holstein 1971-82, Bundesfinanzminister 1982-1989, Verteidigungsminister 1989-1992, geb. 1928