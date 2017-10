Kalenderblatt 2017: 20. Oktober

42. Kalenderwoche

293. Tag des Jahres

Noch 72 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Vitalis, Wendelin

HISTORISCHE DATEN

2016 - Eltern haben bei fehlenden Kita-Plätzen grundsätzlich einen Anspruch auf Schadenersatz, urteilt der Bundesgerichtshof. Das gilt allerdings nur, wenn die Kommune den Mangel tatsächlich verschuldet hat.

2015 - Die IG Metall wählt in Frankfurt am Main den bisherigen Vize Jörg Hofmann zu ihrem neuen Vorsitzenden.

2012 - Beim Revierderby in der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 kommt es zu schweren Krawallen. 180 Randalierer werden in Gewahrsam genommen.

2007 - Nach drei Jahren Bauzeit gibt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das mit 4,1 Kilometern bis dahin längste Brückenbauwerk der Bundesrepublik frei - die neue Brücke zur Ostseeinsel Rügen in Stralsund.

2002 - Unter dem Druck einer Spendenaffäre tritt Jürgen Möllemann als FDP-Landes- und Fraktionschef in Nordrhein-Westfalen zurück.

1982 - Nach dem UEFA-Pokalspiel Spartak Moskau - FC Haarlem sterben mindestens 66, nach unbestätigten Angaben sogar bis zu 340 Menschen, als beim Verlassen des Moskauer Olympiastadions Panik ausbricht.

1973 - Die englische Königin Elizabeth II. eröffnet offiziell den Neubau des Opernhauses von Sydney in Australien.

1967 - Das ZDF strahlt die Sendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst» zum ersten Mal aus.

1950 - In Goslar beginnt der Gründungsparteitag der Bundes-CDU.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Er hatte es wohl eilig - und ist in einer frisch geteerten Straße mit seinem Auto steckengeblieben. Der Fahrer hatte an einer Baustelle in Augsburg die Absperrungen missachtet und auch nicht auf Zurufe und Handzeichen von Arbeitern reagiert. Er lenkte den Wagen auf den frischen Asphalt, wo die Reifen prompt festklebten. Erst ein Abschleppdienst befreite das Auto aus dem heißen Teer.

GEBURTSTAGE

1966 - Stefan Raab (51), deutscher TV-Moderator («TV total»), Musiker («Wadde hadde dudde da?») und Musikproduzent

946 - Elfriede Jelinek (71), österreichische Schriftstellerin («Die Klavierspielerin»), Literaturnobelpreis 2004

1942 - Christiane Nüsslein-Volhard (75), deutsche Genetikerin, Biochemikerin und Biologin, Nobelpreis für Medizin 1995

1927 - Oskar Pastior, rumänischer Schriftsteller, Georg-Büchner-Preis 2006 (posthum), gest. 2006

1917 - Stéphane Hessel, deutsch-französischer Widerstandskämpfer und Autor («Empört Euch!»), gest. 2013

TODESTAGE

2014 - Oscar de la Renta, amerikanisch-dominikanischer Modedesigner, geb. 1932

2014 - Friedrich Wilhelm von Sell, deutscher Journalist (SPD), Intendant des WDR 1976-1985, geb. 1926