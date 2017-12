Kalenderblatt 2017: 2. September

35. Kalenderwoche, 245. Tag des Jahres







HISTORISCHE DATEN

2016 - Das Album «Sonny Black» von Bushido ist jugendgefährdend und darf nicht an Jugendliche verkauft werden. Das Verwaltungsgericht Köln bestätigt eine entsprechende Entscheidung der Bundesprüfstelle in Bonn.







2015 - Der Sicherheitsrat der Ukraine erklärt den Nachbarn Russland in seiner neuen Militärdoktrin offiziell zum Gegner.





2009 - Der staatliche Fördertopf für die Abwrackprämie für Altautos ist leer. Knapp acht Monate nach Einführung der Prämie im Rahmen des staatlichen Konjunkturpakets ist die Summe von 5 Milliarden Euro verbraucht.





2004 - In der zum Weltkulturerbe gehörenden Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar bricht Feuer aus. 50 000 Bücher verbrennen, mehr als 60 000 weitere werden beschädigt.





2002 - In Budapest wird die Andrassy-Universität eröffnet, die erste deutschsprachige Hochschule für postgraduierte Studien außerhalb des deutschen Sprachraums.





1997 - Der Mischkonzern Preussag gibt die Übernahme des Transport- und Touristikkonzerns Hapag-Lloyd bekannt.





1987 - In Moskau beginnt der Prozess gegen den deutschen Sportflieger Mathias Rust, der am 28. Mai auf dem Roten Platz gelandet war.





1945 - Der kommunistische Partisanenführer Ho Chi Minh ruft in Hanoi die Demokratische Republik Vietnam (DRV) aus.





1792 - Jakobinerführer Jean Paul Marat und Justizminister Georges Jacques Danton organisieren den Massenmord an «Konterrevolutionären», dem mehr als 1100 Franzosen zum Opfer fallen («Septembermorde»).

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Ein fast 68 Jahre altes Stück vom Hochzeitskuchen Königin Elizabeths II. bringt bei einer Auktion 500 Pfund (damals knapp 680 Euro) ein. Bei dem Früchtekuchen, der wegen seines hohen Alkoholgehalts angeblich noch essbar ist, handelt es sich um eines der Stücke, die nach der Hochzeit von Elizabeth und Philip 1947 an Gäste verteilt wurden.

GEBURTSTAGE

1967 - Andy Möller (50), deutscher Fußballspieler, Weltmeister 1990 und Europameister 1996





1964 - Keanu Reeves (53), kanadischer Schauspieler («Matrix»)





1952 - Jimmy Connors (65), amerikanischer Tennisspieler, 160 Wochen am Stück an der Spitze der Weltrangliste





1945 - Frank Baumbauer (72), deutscher Theaterintendant, Hamburger Schauspielhaus, Münchner Kammerspiele





1937 - Jörg Schönbohm (80), deutscher Politiker (CDU), brandenburgischer Innenminister 1999-2009, stellvertretender Ministerpräsident von Brandenburg 1999-2007

TODESTAGE

1997 - Viktor E. Frankl, österreichischer Psychotherapeut und Psychiater, Begründer der Logotherapie, geb. 1905





1937 - Pierre de Coubertin, französischer Historiker und Sportfunktionär, gründete 1894 das Internationale Olympische Komitee (IOC), geb. 1863