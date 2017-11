Kalenderblatt 2017: 18. November

46. Kalenderwoche, 322. Tag des Jahres





Noch 43 Tage bis zum Jahresende





Sternzeichen: Skorpion





Namenstag: Odo

HISTORISCHE DATEN

2016 - In Marokko endet die 22. Weltklimakonferenz mit einer «Proklamation von Marrakesch», in der zum schnellen Handeln gedrängt wird.





2015 - Das Verwaltungsgericht Stuttgart entscheidet, dass der Polizeieinsatz gegen Stuttgart-21-Demonstranten im September 2010 rechtswidrig war.





2010 - Nach heftigen Datenschutz-Debatten startet Google seinen Online-Atlas Street View in Deutschland. Straßenansichten von 20 großen Städten sind im Internet zu sehen.





2002 - In Europas größter Plattenbausiedlung Berlin-Marzahn beginnt der Abriss des ersten Hochhauses aus DDR-Zeiten.





1997 - Vor dem Kriminalgericht Berlin-Moabit beginnt der Prozess um das Bombenattentat auf die Berliner Disco «La Belle» 1986.





1996 - Die Deutsche Telekom geht an die Börse. Die ausgegebenen Aktien bringen Einnahmen von 20 Milliarden Mark.





1987 - Ein Schwelbrand setzt eine Rolltreppe im Londoner U-Bahnhof King's Cross in Flammen. 31 Menschen kommen ums Leben.





1959 - In New York wird der Historienfilm «Ben Hur» mit Charlton Heston in der Hauptrolle uraufgeführt.





1865 - Die preußische Post eröffnet eine knapp zwei Kilometer lange Rohrpost-Versuchsstrecke vom Berliner Haupttelegrafenamt zur Börse. Bis 1940 wächst das Berliner Rohrpost-Netz auf ca. 400 Kilometer.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Spaniens Polizei darf ihren höchsten Verdienstorden einer Figur der Heiligen Jungfrau verleihen. Ein Madrider Gericht wies die Klage einer laizistischen Organisation zurück, die in der Ordensverleihung eine «irrationale Entscheidung» des strenggläubigen Innenministers gesehen hatte.

GEBURTSTAGE

1971 - Ilka Bessin (46), deutsche Komikerin (Cindy aus Marzahn)





1962 - Kirk Hammett (55), amerikanischer Rockmusiker, Gitarrist der Heavy Metal-Band Metallica («Nothing Else Matters»)





1942 - Linda Evans (75), amerikanische Schauspielerin (TV-Serie «Der Denver Clan»)





1937 - Ulrich Wildgruber, deutscher Schauspieler («Torquato Tasso»), gest. 1999





1907 - Compay Segundo, kubanischer Sänger und Gitarrist, Darsteller im Film «Buena Vista Social Club» von Wim Wenders, gest. 2003

TODESTAGE

2002 - James Coburn, amerikanischer Schauspieler («Die glorreichen Sieben»), geb. 1928





1922 - Marcel Proust, französischer Schriftsteller (Romanzyklus «Auf der Suche nach der verlorenen Zeit»), geb. 1871