Kalenderblatt 2017: 17. Dezember

50. Kalenderwoche, 351. Tag des Jahres

Noch 14 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Jolanda, Lazarus

HISTORISCHE DATEN

2015 - Wegen der angespannten Lage in Afghanistan stoppt der Bundestag den Abzug der Bundeswehrsoldaten. Das Kontingent kann auf bis zu 980 Soldaten aufgestockt werden.

2014 - Das Bundesverfassungsgericht erklärt Regeln zur Privilegierung von Betriebsvermögen bei der Erbschaftsteuer für grundgesetzwidrig.

2007 - Berichte über eine Romanze des französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy mit der Sängerin Carla Bruni lösen einen internationalen Medienrummel aus.

2002 - Nach jahrelangen Kontroversen beginnen die USA mit dem Aufbau einer Raketenabwehr. Präsident George W. Bush verweist auf neuartige Bedrohungen durch Terroristen und so genannte Problemstaaten, auf die sich die USA vorbereiten müssten.

1997 - In der Türkei wird die islamistische Tugend-Partei gegründet. 1998 stellt sie die stärkste Parlamentsfraktion. 2001 wird sie verboten.

1992 - Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling (CDU) erhält seine Entlassungsurkunde. Seinen Rücktritt hatte er mit der Untätigkeit der Bundesregierung etwa im Jugoslawien-Konflikt begründet.

1982 - Der Bundestag verweigert - wie beabsichtigt - Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) das Vertrauen und macht damit den Weg frei für vorgezogene Wahlen.

1947 - Das Hologramm wird in Großbritannien patentiert. Der in Ungarn geborene Dennis Gabor erhält für seine Erfindung den Nobelpreis für Physik 1971.

1927 - Das amerikanische U-Boot «S-4» sinkt nach einer Kollision vor der Küste des US-Bundesstaats Massachusetts. Alle 42 Besatzungsmitglieder kommen ums Leben. Nach dem Unglück werden erstmals Rettungsmöglichkeiten in U-Booten installiert.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Ein Mann mit zwei Schwertern hat in Marbach bei Ludwigsburg einen Polizeieinsatz in einer S-Bahn ausgelöst. Nach einem Hinweis von Zeugen rückten die Beamten an und stoppten den Zug. Die Waffen stellten sich jedoch als Gummi-Attrappen heraus, der Mann als Mitarbeiter des weihnachtlichen Mittelaltermarkts in Esslingen.

GEBURTSTAGE

1987 - Chelsea Manning (30), amerikanische Wikileaks-Informantin; der ehemalige Soldat Bradley Manning nahm 2013 eine weibliche Identität an

1947 - Robert Dornhelm (70), österreichischer Regisseur («Kronprinz Rudolf»)

1937 - Arthur Neville (80), amerikanischer Keyboarder und Sänger, Mitglied der Band Neville Brothers

1936 - Papst Franziskus (81), Papst seit 2013, Erzbischof von Buenos Aires 1998-2013

1930 - Armin Mueller-Stahl (87), deutscher Schauspieler («Die Manns - Ein Jahrhundertroman»)

TODESTAGE

2007 - Celestino Piatti, Schweizer Grafiker, Zeichner und Maler, geb. 1922

1987 - Marguerite Yourcenar, französische Schriftstellerin («Ich zähmte die Wölfin»), geb. 1903