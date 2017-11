Kalenderblatt 2017: 1. Dezember

48. Kalenderwoche, 335. Tag des Jahres





Noch 30 Tage bis zum Jahresende





Sternzeichen: Schütze





Namenstag: Blanka, Edmund, Eligius, Natalie

HISTORISCHE DATEN

2016 - In Thailand tritt Kronprinz Maha Vajiralongkorn sieben Wochen nach dem Tod seines Vaters Bhumibol formell die Thronfolge an. Sein Titel als König ist Rama X.





2013 - Zum Schutz der Honigbiene dürfen Landwirte in der EU Pestizide mit drei umstrittenen Nervengiften nicht mehr großflächig einsetzen.





2004 - Zuwanderer müssen Deutsch lernen. Das Bundeskabinett erlässt eine Verordnung, die Neuzuwanderer ab Januar 2005 zur Teilnahme an Integrationskursen verpflichtet.





2002 - Der slowenische Regierungschef Janez Drnovsek, eine Schlüsselfigur beim Wandel des Landes zum demokratischen EU-Mitglied, wird in einer Stichwahl zum neuen Präsidenten Sloweniens gewählt.





1997 - In Deutschland tritt das Transplantationsgesetz in Kraft. Danach können in Ausnahmefällen auch Angehörige die Zustimmung zu Organspenden geben.





1987 - Der Staatsvertrag zur Neuordnung des Rundfunkwesens tritt in Kraft. Der Rundfunkstaatsvertrag regelt das Nebeneinander von öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk.





1967 - Der 6,6 Kilometer lange Schweizer San Bernardino-Straßentunnel, der von Graubünden in das Tessin führt, wird offiziell für den Verkehr freigegeben.





1925 ? Europäische Staaten unterzeichnen in London die Locarno-Verträge. Sie galten als entscheidender Schritt zur Friedenssicherung in Europa und beendeten die außenpolitische Isolation Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg.





1909 - Die erste Ausstellung der «Neuen Künstlervereinigung München» wird in der Galerie Thannhauser mit etwa 130 Exponaten eröffnet. Zu der Vereinigung gehören u.a. Wassily Kandinsky, Alexej Jawlensky, Gabriele Münter, Marianne von Werefkin.

AUCH DAS NOCH

1984 - dpa meldet: Von seinem schlechten Gewissen getrieben, erstattet ein Dieb in Chicago 125 Dollar zurück, die er dort 17 Jahren zuvor einem Friseur gestohlen hatte.

GEBURTSTAGE

1970 - Sarah Silverman (47), amerikanische Komikerin und Schauspielerin («The Sarah Silverman Program»)





1962 - Detlev Buck (55), deutscher Regisseur, Produzent und Schauspieler («Hände weg von Mississippi», «Männerpension»)





1959 - Torsten Schulz (58), deutscher Dokumentarfilmer («Boxhagener Platz»)





1945 - Bette Midler (72), amerikanische Schauspielerin («Der Club der Teufelinnen»), Sängerin («From A Distance») und Entertainerin





1935 - Woody Allen (82), amerikanischer Regisseur und Schauspieler («Der Stadtneurotiker», «Der Schläfer»)

TODESTAGE

1997 - Stéphane Grappelli, französischer Jazz-Geiger, spielte mit Benny Goodman, Duke Ellington und Django Reinhardt, geb. 1908





1960 - Ernst Rowohlt, deutscher Buchverleger, gründet 1908 den Rowohlt Verlag in Leipzig, geb. 1887