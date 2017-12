Kalenderblatt 2017: 9. Mai

19. Kalenderwoche, 129. Tag des Jahres

Noch 236 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Adalgar, Beatus, Theresia, Volkmar

HISTORISCHE DATEN

2016 - Nach mehr als sieben Jahren im Amt tritt Österreichs Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ) wegen Differenzen mit seiner Partei zurück.

2015 - Bei schweren Unruhen in der von Albanern bewohnten nordmazedonischen Stadt Kumanovo werden 22 Polizisten und bewaffnete Aufrührer einer «Kosovo-Befreiungsarmee» erschossen.

2012 - US-Präsident Barack Obama setzt sich erstmals öffentlich dafür ein, dass Schwule und Lesben genauso wie heterosexuelle Paare heiraten können. Bisher hatte sich der Präsident lediglich für eingetragene Partnerschaften stark gemacht.

2002 - Als Symbol eines geeinten Europas wird der Euro mit dem internationalen Karlspreis zu Aachen ausgezeichnet.

1997 - Als erster US-Botschafter im vereinigten Vietnam tritt der Vietnam-Veteran Douglas «Pete» Peterson sein Amt in Hanoi an.

1994 - Nelson Mandela wird von der ersten demokratischen Volksvertretung Südafrikas zum ersten schwarzen Präsidenten des Landes gewählt. Am folgenden Tag tritt er sein Amt an.

1947 - Hunderttausende Arbeiter in Hamburg, Hannover und Köln treten in den Ausstand, da die Lebensmittelrationen täglich weniger als 1500 Kalorien betragen.

1927 - Mit der Eröffnung des «Old Parliament House» wird Canberra Regierungssitz und Hauptstadt Australiens.

1907 - Die Amerikanerin Anna Jarvis verteilt am zweiten Todestag ihrer Mutter vor einer Kirche in Grafton (US- Bundesstaat West Virginia) 500 weiße Nelken an andere Mütter. Seitdem wird der Muttertag an jedem zweiten Sonntag im Mai begangen.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Eine abstürzende Kuh hat ein Wohnhaus in der Pfalz beschädigt. Das Tier war in Waldfischbach-Burgalben von einem oberhalb des Hauses gelegenen Felsvorsprung gefallen und dabei an der Regenrinne hängengeblieben. Wie die Kuh auf den Vorsprung kam, war zunächst unklar. Immerhin: Bei ihrem drei Meter tiefen Sturz verletzte sich die Kuh nur leicht.

GEBURTSTAGE

1962 - Dave Gahan (55), britischer Popsänger, Frontmann der Band Depeche Mode («People Are People»)

1927 - Manfred Eigen (90), deutscher Molekularbiologe, Nobelpreis für Chemie 1967

1927 - Wim Thoelke, deutscher Fernsehmoderator («Der große Preis»), gest. 1995

1892 - Zita von Bourbon-Parma, letzte Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn, gest. 1989

1837 - Adam Opel, deutscher Unternehmer, Gründer des Unternehmens Adam Opel, gest. 1895

TODESTAGE

2016 - Walther Leisler Kiep, deutscher Politiker (CDU), Schatzmeister der CDU 1971-1992, Finanzminister von Niedersachsen 1976-1980, geb. 1926

2012 - Vidal Sassoon, britischer Frisör und Unternehmer, geb. 1928