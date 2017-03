Kalenderblatt 2017: 6. März

10. Kalenderwoche

65. Tag des Jahres

Noch 300 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Franziska, Fridolin, Mechthild

HISTORISCHE DATEN

2015 - Der Bundesrat macht den Weg für die «Pille danach» ohne Rezept frei. Die Länderkammer stimmt einer Verordnung der Bundesregierung für die Freigabe entsprechender Präparate zu.

2007 - Bei einem Sprengstoffanschlag im Irak töten zwei Selbstmordattentäter in der Nähe der Stadt Hilla mindestens 120 schiitische Pilger.

2002 - Bei einem NATO-Manöver in der Ostsee verunglücken zwei Bundeswehrsoldaten tödlich.

1992 - Der Computervirus «Michelangelo» führt weltweit zu zahlreichen Rechner- und Datenbankausfällen.

1987 - Die britische Kanalfähre «Herald of Free Enterprise» sinkt nach dem Auslaufen aus dem Hafen der belgischen Stadt Zeebrugge. Mindestens 189 Passagiere kommen ums Leben.

1957 - Die britische Kolonie «Goldküste» erhält als erstes schwarzafrikanisches Land im Rahmen des Commonwealth unter dem Namen «Ghana» die Unabhängigkeit.

1944 - Finnland beginnt Waffenstillstandsverhandlungen mit der Sowjetunion.

1930 - In den USA bietet ein Lebensmittelhändler weltweit zum ersten Mal Tiefkühlkost an.

1853 - In Venedig wird Giuseppe Verdis Oper «La Traviata» im Teatro La Fenice uraufgeführt.

AUCH DAS NOCH

2004 - dpa meldet: Mit zwei Töpfen Kartoffelsalat als Beute sind zwei bewaffnete Ganoven nach einem Überfall auf eine Poststelle in Bonn geflüchtet. Die Räuber nahmen versehentlich die Einkaufstüte einer Postlerin mit und ließen den prallen Beutel mit dem zusammengerafften Geld aus dem Tresor zurück.

GEBURTSTAGE

1947 - Kiki Dee (70), britische Popsängerin («I?ve Got the Music in Me»)

1947 - Rob Reiner (70), amerikanischer Filmregisseur («Harry und Sally») und Schauspieler

1942 - Flora Purim (75), brasilianische Jazz-Sängerin («Light As A Feather»)

1927 - Gabriel García Márquez, kolumbianischer Schriftsteller, Literaturnobelpreis 1982, («Hundert Jahre Einsamkeit») gest. 2014

1917 - Will Eisner, amerikanischer Grafiker und Comic-Pionier («The Spirit»), gest. 2005

TODESTAGE

2007 - Jean Baudrillard, französischer Soziologe und Philosoph («Der symbolische Tausch und der Tod»), geb. 1929

1967 - Zoltan Kodaly, ungarischer Komponist («Háry János Suite»), geb. 1882