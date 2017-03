Kalenderblatt 2017: 30. März

13. Kalenderwoche

89. Tag des Jahres

Noch 276 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Leonardo

HISTORISCHE DATEN

2016 - In Myanmar wird Htin Kyaw als erster ziviler Präsident seit mehr als fünf Jahrzehnten vereidigt. Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi übernimmt das Außenministerium und die Leitung der Präsidialkanzlei.

2015 - Bei der Treffsicherheit des Bundeswehr-Standardgewehrs G36 gibt es nach Angaben von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) massive Probleme. Die Herstellerfirma Heckler & Koch bestreitet Funktionsstörungen der Waffe.

2012 - Ein mit 656 Millionen Dollar gefüllter Jackpot in den USA wird geknackt. Drei Gewinner dürfen sich umgerechnet fast eine halbe Milliarde Euro teilen. Es ist der bis dahin größte Jackpot der Lottogeschichte.

2007 - Die Erben der von den Nazis enteigneten jüdischen Kaufmannsfamilie Wertheim einigen sich mit dem KarstadtQuelle-Konzern auf eine Entschädigung in Höhe von 88 Millionen Euro.

1992 - Die Deutsche Bundesbank gibt einen neuen 20-Mark-Schein heraus, auf dem nicht mehr Albrecht Dürer, sondern die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff zu sehen ist.

1987 - Für umgerechnet rund 72 Millionen Mark ersteigert ein unbekannter Käufer Vincent van Goghs Gemälde «Sonnenblumen» im Londoner Aktionshaus Christie's.

1967 - Das Oberkommando der Nato in Europa (SHAPE) verlässt sein Hauptquartier in Frankreich und nimmt seine Arbeit in Casteau (Belgien) auf.

1867 - Russland verkauft Alaska für 7,2 Millionen Dollar an die USA («Purchase of Alaska»).

1282 - Mit dem Abendgottesdienst (Vesper) in Palermo beginnt der Aufstand der Sizilianer gegen die Herrschaft des französischen Hauses Anjou («Sizilianische Vesper»).

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Den kleinen Ort Wahlsdorf in Brandenburg gibt es eigentlich nicht mehr. Der Ortsname sollte mit der Eingemeindung in die Stadt Dahme/Mark verschwinden. Doch die Bewohner des 300-Seelen-Ortes wollten den alten Namen erhalten. Ihr Kniff: Die Straßennamen wurden abgeschafft, der Ort einfach durchnummeriert - Wahlsdorf 1 bis 136.

GEBURTSTAGE

1952 - Klaus Pohl (65), deutscher Schauspieler, Dramatiker und Regisseur («Das alte Land»)

1947 - Jürgen Fliege (70), deutscher Theologe und Fernseh-Moderator (ARD-Talkshow «Fliege»)

1940 - Uwe Timm (77), deutscher Schriftsteller («Morenga»)

1937 - Warren Beatty (80), amerikanischer Filmproduzent, Schauspieler und Regisseur («Bonnie und Clyde», Produktion und Hauptrolle)

1892 - Erwin Panofsky, deutsch-amerikanischer Kunsthistoriker, gilt als einer der bedeutendsten Kunsthistoriker des 20. Jahrhunderts und Mitbegründer der Ikonologie, gest. 1968

TODESTAGE

2015 - Helmut Dietl, deutscher Regisseur (Film «Rossini», TV-Serie «Kir Royal»), geb. 1944

2002 - Queen Mum, britische Königin, Ehefrau von König Georg VI., Mutter von Königin Elizabeth II., geb. 1900