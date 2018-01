Kalenderblatt 2017: 25. Mai

21. Kalenderwoche, 145. Tag des Jahres

Noch 220 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Beda, Gregor, Maria Magdalena

HISTORISCHE DATEN

2016 - Das US-Außenministerium rügt, dass die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton während ihrer Zeit als Außenministerin über einen privaten E-Mail-Server auch dienstlich kommuniziert habe.

2015 - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) legt in Genf einen Aktionsplan gegen Antibiotika-Resistenzen vor. Jedes Jahr sterben nach Angaben der WHO rund 700 000 Menschen daran.

2007 - Der Bundestag beschließt ein Rauchverbot in öffentlichen Bussen, Bahnen und Bundesbehörden. Zigaretten dürfen nur noch an über 18-Jährige verkauft werden.

2002 - Das deutsche Top-Model Claudia Schiffer heiratet in Shimpling (Suffolk) den Londoner Filmproduzenten Matthew Vaughn. 1997 - Die katholische St. Vicelinkirche in Lübeck wird durch Brandstiftung weitgehend zerstört.

1992 - In den Rocky Mountains im US-Bundesstaat Washington wird das bis dahin größte Lebewesen der Welt gefunden. Der Hallimasch- Pilz ist fast 600 Hektar groß.

1987 - In der Bundesrepublik findet trotz zahlreicher Proteste und Boykottaufrufe die erste Volkszählung seit 17 Jahren statt.

1977 - Der erste Teil der Science-Fiction-Saga «Star Wars - Krieg der Sterne» von Regisseur George Lucas startet in den amerikanischen Kinos.

1957 - In Köln wird der Neubau des Wallraf-Richartz-Museums eröffnet.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Ein Zwölfjähriger hat sich in Lettland ein Auto gekauft und ist zu einer Spritztour mit zwei Freunden gestartet. Das Auto sei Beamten in der Hauptstadt Riga wegen des fehlenden Kennzeichens aufgefallen, teilte die Polizei mit. Die Jungen erzählten demnach, sie seien aus dem rund 40 Kilometer entfernten Saulkrasti gekommen. Den Wagen hätten sie sich für 200 Euro bei einem Internetportal gekauft.

GEBURTSTAGE

1970 - Monica Lierhaus (47), deutsche TV-Moderatorin und Journalistin («Sportschau», «Ein Platz an der Sonne»)

1967 - Poppy Z. Brite (50), amerikanische Schriftstellerin («Lost Souls»)

1963 - Torsten Albig (54), deutscher Politiker (SPD), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein von 2012 bis 2017

1947 - Gerhard Merz (70), deutscher Künstler, mehrfach bei der «documenta» in Kassel vertreten, bekannt für seine kühlen, rationalen Installationen aus Bildern, Licht und Architektur

1887 - Padre Pio, italienischer Priester, 2002 heiliggesprochen, gest. 1968

TODESTAGE

2014 - Wojciech Jaruzelski, polnischer Politiker, Staatspräsident Polens 1985-90, geb. 1923

1862 - Johann Nepomuk Nestroy, österreichischer Schauspieler und Schriftsteller, geb. 1801