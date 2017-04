Kalenderblatt 2017: 25. April

17. Kalenderwoche, 115. Tag des Jahres

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Erwin, Franka, Markus

HISTORISCHE DATEN

2016 - Der scheidende Co-Chef der Deutschen Bank, Jürgen Fitschen, und vier Ex-Manager des Geldhauses werden vom Münchner Landgericht vom Vorwurf des Prozessbetrugs freigesprochen. Die Anklage hatte sie falscher Aussagen im Fall der Pleite des Medienunternehmens Kirch beschuldigt.

2015 - Ein Erdbeben der Stärke 7,8 erschüttert Nepal und umliegende Länder. Allein in Nepal sterben mehr als 8800 Menschen.

2007 - In Heilbronn (Baden-Württemberg) wird die 22-jährige Polizistin Michèle Kiesewetter mit einem Kopfschuss getötet. Ihr Kollege überlebt schwer verletzt. Jahre später stellt sich heraus, dass sie Opfer der Terrorgruppe «Nationalsozialistischer Untergrund» (NSU) wurden.

2002 - Der Bundestag verabschiedet das Stammzellengesetz. Der Import menschlicher embryonaler Stammzellen wird zwar «grundsätzlich» verboten, Ausnahmen sind aber unter strengen Auflagen zugelassen.

1982 - Israel gibt die letzten Gebiete der seit 1967 besetzen Sinai-Halbinsel an Ägypten zurück.

1974 - In einem Staatsstreich («Nelkenrevolution») stürzen die oppositionellen Streitkräfte die von Antonio Salazar begründete Diktatur in Portugal.

1952 - Aus den Ländern Württemberg-Hohenzollern, Baden und Württemberg-Baden entsteht nach Volksabstimmungen das Bundesland Baden-Württemberg.

1945 - Auf der Elbbrücke in Torgau kommt es zum ersten Zusammentreffen US-amerikanischer und sowjetischer Truppen im Zweiten Weltkrieg.

1792 - In Paris wird die erste Hinrichtung mit dem Fallbeil «Guillotine» durchgeführt.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Eine Eisdiele in Rheinland-Pfalz hat Besonderes im Angebot: Leberwurst-Eis für Hunde. Der Betreiber des Eiscafés in Birkenfeld hatte schon seit Jahren gemerkt, dass Besitzer gerade an heißen Tagen für ihren Hund oft eine extra Kugel Eis kauften. So war ihm die Idee für das Vierbeiner-Eis gekommen.

GEBURTSTAGE

1952 - Jacques Santini (65), französischer Fußballtrainer, Französische Nationalmannschaft 2002-2004

1947 - Johan Cruyff, niederländischer Fußballer und Fußballtrainer, Vize-Weltmeister als Kapitän mit der niederländischen Nationalmannschaft 1974 in Deutschland, gest. 2016

1927 - Rosemarie Fendel, deutsche Schauspielerin («Mensch Mutter»), Regisseurin («Auf den Hund gekommen») und Autorin, gest. 2013

1927 - Albert Uderzo (90), französischer Cartoonist («Asterix»)

1917 - Ella Fitzgerald, amerikanische Jazz-Sängerin, «First Lady of Jazz», Schöpferin des «Bob-Scat», gest. 1996

TODESTAGE

2014 - Stefanie Zweig, deutsche Schriftstellerin («Nirgendwo in Afrika»), geb. 1932

2007 - Alan Ball, englischer Fußballer, Weltmeister mit der englischen Fußball-Nationalmannschaft 1966, geb. 1945