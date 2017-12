Kalenderblatt 2017: 23. Mai

21. Kalenderwoche, 143. Tag des Jahres

Noch 222 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Desiderius, Wibert

HISTORISCHE DATEN

2016 - Der französische Konzern SEB kündigt die Übernahme des deutschen Küchengeräteherstellers WMF an.

2015 - Beim Brand in einem Gästehaus in Schneizlreuth bei Berchtesgaden sterben sechs Männer an Rauchvergiftung. Es ist die schwerste Brandkatastrohe in Bayern seit Jahrzehnten.

2007 - Für die etwa 42 000 Opfer des SED-Regimes beschließt der Rechtsausschuss des Bundestages eine Opfer-Rente von 250 Euro monatlich.

1997 - Aus den iranischen Präsidentenwahlen geht der als gemäßigt geltende ehemalige Kulturminister Mohammed Chatami mit großer Mehrheit als Sieger hervor.

1994 - Die erste gesamtdeutsche Bundesversammlung wählt im Berliner Reichstagsgebäude Roman Herzog (CDU) zum neuen Bundespräsidenten.

1992 - Bei einem Bombenattentat nahe Palermo wird der sizilianische Richter und Mafia-Jäger Giovanni Falcone ermordet.

1960 - Die israelische Regierung teilt mit, dass der frühere SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann nach Israel entführt wurde.

1949 - Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wird in Bonn verkündet und tritt mit Ablauf des Tages in Kraft.

1934 - Nach einer spektakulären Verfolgungsjagd stirbt das Gangsterpaar «Bonnie und Clyde», Bonnie Parker und Clyde Barrow, bei Sailes (US-Bundesstaat Louisiana) im Kugelhagel der Polizei.

AUCH DAS NOCH

2014 - dpa meldet: Eine norwegische Radiostation hat in einer stundenlangen Live-Sendung von einer herrenlosen Toilette auf einer Wiese berichtet. Mit der Show wollten die Hörfunkmacher das in Norwegen beliebte Slow TV aufs Korn nehmen: Zur besten Sendezeit zeigt das öffentlich-rechtliche Fernsehen schon mal sieben Stunden lang, wie ein Zug durch die Gegend tuckert, oder zwölf Stunden Kaminfeuer.

GEBURTSTAGE

1972 - Nadja Uhl (45), deutsche Schauspielerin («Das Wunder von Lengede»)

1967 - Wotan Wilke Möhring (50), deutscher Schauspieler («Das Leben ist nichts für Feiglinge», «Tatort»)

1937 - Werner Funk (80), deutscher Journalist, Chefredakteur der Magazine Stern (1994-98), Geo (1992-94) und Spiegel (1986-91)

1937 - Rupert Scholz (80), deutscher Politiker und Jurist (CDU), Bundesverteidigungsminister 1988-1989

1927 - Dieter Hildebrandt, deutscher Kabarettist («Scheibenwischer»), Mitbegründer der «Münchner Lach- und Schießgesellschaft» 1956, gest. 2013

TODESTAGE

2009 - Barbara Rudnik, deutsche Schauspielerin («Tödliches Vertrauen»), geb. 1958

1991 - Wilhelm Kempff, deutscher Pianist und Komponist, geb. 1895