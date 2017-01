Kalenderblatt 2017: 22. Januar

3. Kalenderwoche, 22. Tag des Jahres

HISTORISCHE DATEN

2016 - Bei der Fußball-EM 2016 in Frankreich werden die Schiedsrichter durch Torlinientechnik unterstützt. Nach der FIFA und dem DFB setzt auch die UEFA auf Hilfsmittel für Referees.

2015 - Die Europäische Zentralbank (EZB) will mit rund 1,14 Billionen Euro den Preisauftrieb im Euroraum stärken und die Konjunktur ankurbeln.

2012 - Die Kroaten stimmen bei einem Referendum dem Beitritt ihres Landes zur Europäischen Union zu. Damit kann Kroatien am 1. Juli 2013 das 28. EU-Mitglied werden.

2007 - Zehn amerikanische Konzerne und fünf Umweltorganisationen fordern in einer gemeinsamen Erklärung von der US-Regierung schärfere Umweltgesetze. Im Mittelpunkt steht dabei die Reduzierung der Treibhausgase.

1997 - Der neue bulgarische Staatspräsident Petar Stojanow tritt in Sofia offiziell sein Amt an.

1992 - Die amerikanische Raumfähre «Discovery» mit dem Deutschen Ulf Merbold und sechs weiteren Astronauten an Bord startet ins All. Sie landet nach erfolgreicher Mission am 30. Januar wieder auf der Erde.

1963 - Der französische Staatspräsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer unterzeichnen in Paris einen Vertrag über eine enge deutsch-französische Zusammenarbeit (Élysée-Vertrag).

1909 - In München gründen Wassily Kandinsky, Gabriele Münter und andere die «Neue Künstlervereinigung».

1883 - In Berlin gründen 16 Junge Männer den ersten «Christlichen Verein Junger Männer» (CVJM) Deutschlands.

AUCH DAS NOCH

2007 - dpa meldet: Einem 42-Jährigen hat seine Verkleidung als Polizist im Kölner Karneval eine Anzeige wegen Missbrauchs von Titeln eingebracht. «Auch im Karneval gilt: Wer öffentlich eine Polizeiuniform oder auch nur Teile davon trägt, ohne tatsächlich Amtsträger zu sein, macht sich strafbar», betont die Kölner Polizei.

GEBURTSTAGE

1979 - Franziska Gerstenberg (38), deutsche Schriftstellerin («So lange her, schon gar nicht mehr wahr.»)

1974 - Annette Frier (43), deutsche Schauspielerin und Komikerin («Danni Lowinski»)

1967 - Jenny Jürgens (50), deutsch-österreichische Sängerin und Schauspielerin (Telenovela «Rote Rosen»)

1944 - Angela Winkler (73), deutsche Schauspielerin («Die verlorene Ehre der Katharina Blum»)

1917 - Rainer Brambach, deutsch-schweizerischer Schriftsteller («Ich fand keinen Namen dafür»), gest. 1983

TODESTAGE

2014 - Fred Bertelmann, deutscher Schlagersänger («Der Lachende Vagabund»), geb. 1925

2008 - Heath Ledger, australischer Schauspieler («Brokeback Mountain»), geb. 1979