Kalenderblatt 2017: 2. Juli

26. Kalenderwoche, 183. Tag des Jahres

Noch 182 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Wiltrud

HISTORISCHE DATEN

2016 - Die gebürtige Britin Sharon Dodua Otoo erhält in Klagenfurt (Österreich) den Ingeborg-Bachmann-Literaturpreis.

2015 - Der Bundestag verlangt, dass führende Regierungspolitiker beim Wechsel in die Wirtschaft Sperrzeiten von bis zu 18 Monaten einhalten müssen. Voraussetzung sind mögliche Interessenkonflikte.

2014 - In Deutschland entsteht ein neuer Mobilfunkriese: Die EU-Kommission erlaubt Telefónica Deutschland mit der Marke O2 die milliardenschwere Übernahme von E-Plus.

2012 - Kosovo erhält die volle Souveränität als jüngster Staat in Europa. Das beschließen die Mehrheit der EU-Länder sowie die USA und die Türkei in Wien.

2004 - Der Bundestag billigt die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe (Hartz IV). Das neue Arbeitslosengeld II tritt zum 1. Januar 2005 in Kraft.

2002 - Die Luxuslimousine Maybach von DaimlerChrysler wird in New York erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

2000 - Rudi Völler wird neuer Teamchef der deutschen Fußball- Nationalmannschaft. Er folgt auf Bundestrainer Erich Ribbeck.

1994 - In Medellin wird der kolumbianische Fußball-Nationalspieler Andres Escobar erschossen. Grund war vermutlich ein Eigentor Escobars bei der 1:2-Niederlage Kolumbiens gegen die USA bei der Weltmeisterschaft.

1992 - Die UN eröffnen eine Luftbrücke in die von Serben eingeschlossene bosnische Hauptstadt Sarajevo.

AUCH DAS NOCH

2014 - dpa meldet: Kühe einer Herde in Rheinland-Pfalz haben ihr Wiedersehen in der Nacht laut gefeiert und damit Verwirrung unter Menschen gestiftet. Beunruhigte Ohrenzeugen riefen die Polizei wegen starken Lärms. Die Beamten trafen auf 20 ausgelassen muhende Kühe. Die Besitzerin erklärte, die jungen Kühe seien vorübergehend von den alten Tieren getrennt worden. Das anschließende Wiedersehen feierten die Rinder laut Polizei bis in die Nacht.

GEBURTSTAGE

1962 - Monika Hohlmeier (55), deutsche Politikerin(CSU), Kultusministerin Bayerns 1998-2005; Tochter des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß

1947 - Werner Weidenfeld (70), deutscher Politikwissenschaftler und Historiker

1927 - Ruth Berghaus, deutsche Regisseurin und Choreographin, stellvertretende Leiterin und Intendantin des Berliner Ensembles 1970-1977, gest. 1996

1922 - Pierre Cardin (95), französischer Modeschöpfer

1877 - Hermann Hesse, deutsch-schweizerischer Schriftsteller, («Der Steppenwolf»), Literatur-Nobelpreis 1946, gest. 1962

TODESTAGE

2016 - Elie Wiesel, amerikanischer Schriftsteller («Die Nacht»), Friedensnobelpreis 1986, geb. 1928

1997 - James Stewart, amerikanischer Schauspieler («Vertigo»), geb. 1908