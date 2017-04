Kalenderblatt 2017: 19. April

16. Kalenderwoche

109. Tag des Jahres

Noch 256 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Gerold, Leo, Marcel, Werner

HISTORISCHE DATEN

2016 - Der umstrittene ungarische Ministerpräsident Viktor Orban besucht Altkanzler Helmut Kohl (CDU) in Ludwigshafen. Thema ist die Flüchtlingspolitik.

2015 - Die liberale Oppositionspartei gewinnt die Parlamentswahl in Finnland. Neuer Regierungschef wird Juha Sipilä mit einer Koalition aus Liberalen, Konservativen und Populisten.

2012 - Das EU-Parlament verabschiedet ein umstrittenes Abkommen mit den USA, wonach Fluggesellschaften Informationen über USA-Reisende den dortigen Behörden melden müssen.

2007 - Die 27 EU-Staaten einigen sich nach jahrelanger Blockade auf einen Rahmenbeschluss gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.

2002 - Start für den Zukunftsfonds zur Entschädigung ehemaliger NS-Zwangsarbeiter. Das Kuratorium der Bundesstiftung «Erinnerung, Verantwortung und Zukunft» verabschiedet die Grundsätze und beschließt die ersten beiden Projekte.

1992 - Eishockey-Nationalspieler Udo Kießling beendet mit dem neuen Weltrekord von 320 Länderspielen seine internationale Karriere.

1947 - In Zürich löst die Premiere von Friedrich Dürrenmatts Drama «Es steht geschrieben» einen Theaterskandal aus.

1927 - Der Flughafen Düsseldorf wird offiziell eröffnet.

1775 - Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg beginnt mit den Gefechten bei Lexington und Concord (Massachusetts) zwischen kolonialen Milizen und britischen Truppen.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: In einem Staatswald in der Oberpfalz sägt ein Unbekannter ohne Erlaubnis gleich mehrere Bäume um und lässt sie einfach liegen. Ob der Täter seine Säge testen wollte oder ein Vandale am Werk war, ist unklar.

GEBURTSTAGE

1957 - Lilli Gruber (60), italienische Journalistin und Politikerin (Roman «Das Erbe»)

1949 - Paloma Picasso (68), französische Designerin, Tochter von Pablo Picasso und Françoise Gilot, 1984 erschien das nach ihr benannte Parfüm

1942 - Frank Elstner (75), Fernsehmoderator und Produzent («Verstehen Sie Spaß?», «Wetten, dass...?»)

1942 - Alan Price (75), britischer Rock-Musiker, Sänger und Keyboarder der Gruppen «Animals» und «Alan Price Set»

1932 - Fernando Botero (85), kolumbianischer Maler und Bildhauer («Abu Ghraib-Zyklus», «La Familia»)

TODESTAGE

2007 - Laurens Straub, niederländischer Regisseur und Produzent («Taxi zum Klo»), Mitbegründer des Filmverlags der Autoren, geb. 1944

1967 - Konrad Adenauer, deutscher Politiker (CDU), Bundeskanzler 1949-1963, geb. 1876