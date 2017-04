Kalenderblatt 2017: 12. April

15. Kalenderwoche

102. Tag des Jahres

Noch 263 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Giovanna, Giuseppe, Herta, Julius

HISTORISCHE DATEN

2015 - Hillary Clinton bewirbt sich zum zweiten Mal um das Präsidentenamt. Ihre Wahlkampagne startet offiziell mit einem online veröffentlichten Video.

2012 - Mehr als dreieinhalb Jahre nach der Pleite von Lehman Brothers will die Bank ihren Gläubigern eine erste Tranche von 22,5 Milliarden Dollar Entschädigung zahlen. Mittlerweile ist Lehman wieder groß im Immobiliengeschäft zurück.

2004 - Schlankheitsmittel mit dem Wirkstoff Ephedra, der mit mehr als 150 Todesfällen in Verbindung gebracht wird, werden in allen US-Bundesstaaten verboten.

2002 - Im Prozess gegen einen Kurier des «Reemtsma-Lösegeldes» wird der 34-jährige Angeklagte vor dem Aachener Landgericht zu fünf Jahren Haft verurteilt.

1999 - Mit der Wahl Gerhard Schröders zum Vorsitzenden der SPD liegen erstmals seit Willy Brandt Parteivorsitz und Kanzleramt wieder in einer Hand.

1997 - Bei einem Großbrand im Turiner Dom retten Löschmannschaften das angebliche «Grabtuch Christi», eine der kostbarsten Reliquien des Christentums, vor den Flammen.

1990 - Nach mehr als 40 Jahren kommunistischer Herrschaft wird die DDR erstmals von einer demokratisch gewählten Regierung mit Lothar de Maizière als Ministerpräsident regiert.

1957 - 18 deutsche Atomwissenschaftler - darunter Otto Hahn und Werner Heisenberg - unterzeichnen das Göttinger Manifest gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr.

1954 - Bill Haley und seine Band The Comets nehmen in einem New Yorker Studio den Song «Rock Around the Clock» auf. Damit beginnt die Ära des Rock 'n' Roll.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Mit eigenen Hinweiszetteln in Kondom-Packungen will ein Berliner Apotheker seine Kunden zum Nachdenken über Verhütung anregen. «Kinder sind etwas sehr Positives», sagte Andreas Kersten der Deutschen Presse-Agentur. Auf den Zetteln heißt es etwa: «Setzen Sie sich ein für eine grundsätzliche Offenheit und Bereitschaft, Kinder zu bekommen».

GEBURTSTAGE

1977 - Tobias Angerer (40), deutscher Skilangläufer, Gesamtweltcupsieger der Saison 2005/2006

1967 - Ines Pohl (50), deutsche Journalistin, Chefredakteurin der Deutschen Welle

1947 - Tom Clancy, amerikanischer Schriftsteller («Jagd auf Roter Oktober»), gest. 2013

1947 - David Letterman (70), amerikanischer Fernsehmoderator («Late Show» auf CBS)

1942 - Jacob Zuma (75), südafrikanischer Politiker, Staatspräsident seit 2009

TODESTAGE

2016 - Anne Jackson, amerikanische Schauspielerin («Emergency Room»), geb. 1925

1975 - Josephine Baker, amerikanisch-französische Tänzerin, geb. 1906