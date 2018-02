Kalenderblatt 2017: 11. Mai

19. Kalenderwoche, 131. Tag des Jahres

Noch 234 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Gangolf, Joachim, Mamertus

HISTORISCHE DATEN

2016 - Der Stuttgarter Landtag wählt die Grüne Muhterem Aras zu seiner neuen Präsidentin. Die türkischstämmige Politikerin ist die erste Muslimin an der Spitze eines Landesparlaments.

2015 - Das Gemälde «Les femmes d'Alger» von Pablo Picasso wird bei Christie's in New York für fast 180 Millionen Dollar versteigert. Es ist das bis dahin teuerste jemals bei einer Auktion verkaufte Bild.

2012 - Der erste Eurojackpot geht nach Deutschland: 19 Millionen Euro gewinnt ein Spieler aus dem Ruhrgebiet. Die europäische Lotterie wird seit dem 23. März in Dänemark, Finnland, Slowenien, Italien, den Niederlanden, Estland und Deutschland gespielt.

1997 - Der IBM-Computer «Deep Blue» besiegt Schachweltmeister Garry Kasparow. Es ist das erste gewonnene Match einer Maschine gegen einen Schach-Champion.

1992 - Der neue Münchner Großflughafen wird im Erdinger Moos eröffnet.

1992 - Der private Fernsehsender RTL sendet die erste Folge der Seifenoper «Gute Zeiten, schlechte Zeiten».

1967 - Großbritannien, Irland und Dänemark beantragen den Beitritt zur EWG, dem Vorläufer der Europäischen Union.

1947 - Mit dem Start von Ferrari auf der Rennstrecke von Piacenza beginnt die Rennsport-Ära von Ferrari

1867 - Europas Mächte garantieren die Unabhängigkeit des Großherzogtums Luxemburg.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Spannung in der Luft ist messbar: Die Atemluft in einem Kinosaal verrät, ob eine Filmszene vom Publikum als packend, lustig oder langweilig empfunden wird. Dem Duftmuster bei Filmen kamen die Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Chemie und der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz mit Hilfe spezieller Analysegeräte, sogenannter Massenspektrometer, auf die Spur.

GEBURTSTAGE

1977 - Janne Ahonen (40), finnischer Skispringer, fünfmaliger Gesamtsieger der Vierschanzentournee

1975 - Sascha Lobo (42), deutscher Autor («Wir nennen es Arbeit») und Blogger

1972 - Jenny Elvers (45), deutsche Schauspielerin («Knallhart»)

1932 - Valentino (85), italienischer Modeschöpfer, eröffnete 1962 in Rom sein eigenes Modehaus «Valentino», das er 1998 verkaufte

1892 - Margaret Rutherford, britische Schauspielerin (Darstellerin der Miss Marple in Agatha-Christie-Verfilmungen), gest. 1972

TODESTAGE

2000 - Paula Wessely, österreichische Schauspielerin («Vagabunden der Liebe»), geb. 1907

1981 - Bob Marley, jamaikanischer Reggae-Musiker («No Woman No Cry»), geb. 1945