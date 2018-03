Kalenderblatt 2016: 8. März

10. Kalenderwoche

68. Tag des Jahres

Noch 298 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Johannes, Michael

HISTORISCHE DATEN

2015 - Die Islamistenmiliz Boko Haram in Nigeria will sich eigenen Angaben zufolge mit der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) im Nahen Osten verbünden.

2014 - Eine Boeing der Fluggesellschaft Malaysia Airlines von Kuala Lumpur nach Peking mit 239 Menschen an Bord verschwindet kurz nach dem Start. Im Juli 2015 wird ein Wrackteil der Maschine an der Küste der Insel La Réunion im Indischen Ozean gefunden.

2011 - Erstmals seit der Abspaltung 2008 setzen sich Vertreter des Kosovos und Serbiens in Brüssel zu Verhandlungen an einen Tisch.

2006 - Die weltgrößte Börse, die New York Stock Exchange (NYSE), geht an den Kapitalmarkt und feiert ein erfolgreiches Debüt.

1991 - Die Bundesregierung beschließt zur Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland nach der Wiedervereinigung das «Gemeinschaftswerk Aufschwung Ost».

1987 - In Moskau erscheint die Mode-Illustrierte «Burda Moden» als erste westliche Zeitschrift in russischer Sprache.

1971 - Box-Weltmeister Joe Frazier gewinnt gegen Herausforderer Muhammad Ali alias Cassius Clay den ersten von drei «Kämpfen des Jahrhunderts» nach Punkten.

1969 - Die «Otto Hahn», das erste atomgetriebene deutsche Schiff, startet zu seiner ersten Fahrt über den Atlantik.

1933 - Das preußische Innenministerium annulliert die Reichstagsmandate der Kommunistischen Partei Deutschlands und beschlagnahmt die KPD-Zentrale in Berlin.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Zum Frauentag gibt es im Berliner Tierpark eine Spezialführung unter dem Motto «Frauenpower». Unter anderem geht es zu den Hyänen, «bei denen Männer absolut nichts zu sagen haben», wie die Veranstalter mitteilen.

GEBURTSTAGE

1974 - Christiane Paul (42), deutsche Schauspielerin («Die Nacht der großen Flut»)

1963 - Sasha Waltz (53), deutsche Choreographin und Tänzerin (Tanzoper «Medea»)

1959 - Aidan Quinn (57), amerikanischer Schauspieler («Zauberhafte Schwestern»)

1933 - Luca Ronconi, italienischer Theater- und Opernregisseur, künstlerischer Direktor des «Teatro Piccolo» in Mailand seit 1998, gest. 2015

1931 - Heinz Mack (85), deutscher Bildhauer und Maler, Mitbegründer der Künstlergruppe ZERO 1957

TODESTAGE

2014 - Gerard Mortier, belgischer Opern- und Theaterintendant, künstlerischer Leiter (1991-2001) und Mitglied im Direktorium (1989-2001) der Salzburger Festspiele, geb. 1943

1986 - Hubert Fichte, deutscher Schriftsteller («Das Waisenhaus»), geb. 1935