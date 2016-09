Kalenderblatt 2016: 5. September

36. Kalenderwoche, 249. Tag des Jahres

Noch 117 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Maria Theresia, Roswitha

HISTORISCHE DATEN

2015 - Bei einem Rallye-Unfall in der spanischen Ortschaft Carral werden sieben Menschen getötet, als eines der Autos von der Straße abgekommt und in eine Zuschauergruppe am Straßenrand rast.

2014 - Die EU ist bereit für eine Verschärfung der Sanktionen gegen Moskau. Die Botschafter der 28 Mitgliedsländer einigen sich in Brüssel auf ein neues Sanktionspaket.

2010 - Archäologen haben in der Nähe von Anklam in Mecklenburg-Vorpommern einen 1200 Jahre alten Silberschatz geborgen. Die Münzen stammen aus dem arabischen Raum, teilt ein Historiker von der Universität Greifswald mit.

2006 - Nach fast 15-jähriger Planung beginnt der Bau des neuen Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg International.

1994 - Das Internationale Olympische Komitee setzt ein Doping-Gesetzbuch in Kraft. Es verpflichtet den gesamten olympischen Sport zu einem übereinstimmenden Konzept der Doping-Bekämpfung.

1986 - Im pakistanischen Karachi kapern fünf Palästinenser ein PanAm-Flugzeug mit fast 400 Insassen. Bei der Erstürmung durch pakistanisches Militär sterben 21 Menschen.

1946 - Österreich und Italien unterzeichnen in Paris ein Abkommen (Gruber - De Gasperi) zum Schutz der deutschsprachigen Bevölkerung in Südtirol.

1866 - Am jüdischen Neujahrsfest wird in Berlin nach fast siebenjähriger Bauzeit die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße eröffnet.

1800 - Die Engländer unter Admiral Lord Nelson besetzen Malta und erzwingen die Kapitulation der Franzosen, die die Insel seit 1798 beherrscht hatten.

AUCH DAS NOCH

2001 - dpa meldet: Ein Heiratsschwindler hat in Dubai sechs Araberinnen um insgesamt 715 000 Mark (366 000 Euro) erleichtert. Er hielt jeweils um die Hand der Frau an, erklärte jedoch später, er sei «verhext» worden. Um dennoch heiraten zu können, müsse er sich von einem teuren Magier «entzaubern» lassen.

GEBURTSTAGE

1976 - Carice van Houten (40), niederländische Schauspielerin («Operation Walküre»)

1951 - Paul Breitner (65), deutscher Fußballspieler, 48 Einsätze als deutscher Nationalspieler

1951 - Michael Keaton (65), amerikanischer Schauspieler («Batman»)

1946 - Freddie Mercury, britischer Rocksänger, Mitglied der Gruppe Queen («We Will Rock You»), gest. 1991

1896 - Heimito von Doderer, österreichischer Schriftsteller («Die Strudlhofstiege oder Melzer und die Tiefe der Jahre»), gest. 1966

TODESTAGE

2012 - Joe South, amerikanischer Sänger und Songwriter («I Never Promised You A Rose Garden»), geb. 1940

1997 - Georg Solti, britischer Dirigent, Orchesterleiter u.a. des Chicago Symphony Orchestra 1969-91, geb. 1912