Kalenderblatt 2016: 4. Mai

18. Kalenderwoche, 125. Tag des Jahres

Noch 241 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Cäcilia, Florian, Guido, Valeria

HISTORISCHE DATEN

2015 - Insgesamt 386 Kilogramm Kokain findet die Polizei in Bananenkisten in Berliner Aldi-Supermärkten. Der Verkaufswert des Rauschgifts liegt laut Polizei bei etwa 15 Millionen Euro.

2014 - Der Oppositionskandidat Juan Carlos Varela von der bürgerlichen Partido Panameñista gewinnt die Präsidentenwahl in Panama. Er wird am 1. Juli 2014 vereidigt.

2011 - Das Bundesverfassungsgericht erklärt die Regelungen zur Sicherungsverwahrung von Straftätern für verfassungswidrig. Sie verletze das Grundrecht auf Freiheit.

2006 - Das israelische Parlament bestätigt die neue Regierung von Ministerpräsident Ehud Olmert. Sechs Wochen nach der Parlamentswahl stimmt eine Mehrheit von 65 der 120 Abgeordneten in Jerusalem für das neue Kabinett, in dem vier Parteien vertreten sind.

1961 - Der Bundestag beschließt das Bundessozialhilfegesetz zur Absicherung sozial schwacher und hilfebedürftiger Menschen. Am 1. Juni 1962 tritt es in Kraft.

1953 - Ernest Hemingway erhält den Pulitzer-Preis für seinen Roman «Der alte Mann und das Meer».

1924 - Bei den Reichstagswahlen erleiden die Konservativen und die SPD schwere Verluste, während die extremen Parteien starke Gewinne verbuchen.

1919 - Chinesische Studenten demonstrieren in Peking gegen Klauseln des Versailler Friedensvertrages, deutsche Gebiete in Shandong an Japan abzutreten.

1904 - Eine Gruppe Jugendlicher gründet im Gelsenkirchener Stadtteil Schalke den Fußballverein «Westfalia Schalke». 1924 entsteht daraus der «FC Schalke 04».

AUCH DAS NOCH

2007 - dpa meldet: Die englische Gemeinde Cheltenham in Gloucestershire malt künftig Kreise um Hundehaufen statt sie wegzuräumen. Auf diese Weise sollen Hundebesitzer abgeschreckt werden, so der lokale «Hundebeauftragte».

GEBURTSTAGE

1956 - David Guterson (60), amerikanischer Schriftsteller («Schnee, der auf Zedern fällt»)

1956 - Ulrike Nasse-Meyfarth (60), deutsche Leichtathletin, Goldmedaillen im Hochsprung bei den Olympischen Spielen 1972 in München und 1984 in Los Angeles

1954 - Pia Zadora (62), amerikanische Schauspielerin und Sängerin («When The Rain Begins To Fall»)

1944 - Monica Bleibtreu, österreichische Schauspielerin, («Das Herz ist ein dunkler Wald»), gest. 2009

1937 - Ron Carter (79), amerikanischer Jazzmusiker, Bassist («Miles Davis Quintett»)

TODESTAGE

2012 - Adam Yauch, amerikanischer Hip-Hop-Sänger, Songwriter und Bassist, Mitglied der Hip-Hop-Band Beastie Boys («Licensed to Ill»), geb. 1964

2014 - Helga Königsdorf, deutsche Schriftstellerin («Adieu DDR. Protokolle eines Abschieds»), geb. 1938