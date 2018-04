Kalenderblatt 2016: 4. April

14. Kalenderwoche

HISTORISCHE DATEN

2015 - In Tröglitz (Sachsen-Anhalt) stecken Unbekannte in der Nacht zum 4. April ein fast fertiges Flüchtlingsheim in Brand. Der Dachstuhl des Hauses wird zerstört.

2014 - Die deutsche Fotoreporterin Anja Niedringhaus wird in der afghanischen Provinz Chost von einem Polizisten erschossen.

2011 - Zahlreiche Staaten treffen sich in Wien bei der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA zur fünften Überprüfungskonferenz des Übereinkommens über nukleare Sicherheit.

2006 - In Kuwait nehmen erstmals in der Geschichte des arabischen Golfemirats Frauen an einer Wahl teil.

1996 - Nordkorea erklärt, es werde das Waffenstillstandsabkommen von 1953 mit Südkorea nicht länger einhalten, und schickt in den folgenden Tagen Soldaten zu Übungen in die entmilitarisierte Zone.

1986 - Auf dem Marx-Engels-Forum in Ost-Berlin wird das Denkmal von Karl Marx und Friedrich Engels eingeweiht.

1981 - Zum ersten Mal sitzt bei der seit 1829 ausgetragenen Ruderregatta der Universitäts-Achter von Oxford und Cambridge mit Susan Brown eine Steuerfrau im Boot der siegreichen Oxforder.

1896 - In München wird die erste Nummer der illustrierten Wochenzeitschrift «Simplicissimus» herausgegeben.

1884 - Nach dem Sieg Chiles muss Bolivien seine an Salpetervorkommen reiche Küstenregion abtreten und wird Binnenstaat (Vertrag von Valparaiso).

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Monatelang hat die tschechische Polizei nach den verschwundenen Kunstwerken eines internationalen Malertreffens gesucht. Nun wurde bekannt: Der Verwalter von Schloss Valtice, wo das Symposium «Großes Format» stattfand, entsorgte die Leinwandarbeiten bei Aufräumarbeiten.

GEBURTSTAGE

1966 - Ann-Kathrin Kramer (50), deutsche Schauspielerin («Alles für meine Tochter»)

1966 - Stefan Mappus (50), deutscher Politiker und Manager (CDU), Ministerpräsident von Baden-Württemberg 2010-2011

1962 - Jochen Flasbarth (54), deutscher Umweltschützer, seit 2013 Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit

1941 - Angelica Domröse (75), deutsche Schauspielerin («Die Legende von Paul und Paula»)

1941 - Helme Heine (75), deutscher Kinderbuchautor und Illustrator («Na warte, sagte Schwarte», «Freunde»)

TODESTAGE

2011 - Witta Pohl, deutsche Schauspielerin («Diese Drombuschs»), geb. 1937

1983 - Gloria Swanson, amerikanische Schauspielerin («Irrwege einer Ehe»,«Sunset Boulevard»), geb. 1899