Kalenderblatt 2016: 31. Juli

30. Kalenderwoche

213. Tag des Jahres

Noch 153 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Germanus, Goswin, Hermann, Ignatius, Justinus

HISTORISCHE DATEN

2015 - Das Internationale Olympische Komitee vergibt die Winterspiele 2022 nach Peking - die erste Stadt, in der nach Sommerspielen auch Winterspiele veranstaltet werden.

2014 - Die EU und die USA verschärfen in der Ukraine-Krise die Sanktionen gegen Russland. Sie betreffen den Finanz-, Energie- und den Militärsektor.

2011 - Im Nervenkrieg um das US-Schuldenlimit erzielen Präsident Barack Obama und die Spitzenpolitiker der Republikaner und Demokraten einen Kompromiss. Obama gibt die grundsätzliche Einigung zur Abwendung einer drohenden Staatspleite bekannt.

2006 - Der kubanische Staatschef Fidel Castro gibt wegen gesundheitlicher Probleme die Regierungsgeschäfte vorläufig an seinen jüngeren Bruder und Stellvertreter Raúl ab.

1993 - Als Top-Spion «Topas» wird in Rheinland-Pfalz ein hochrangiger NATO-Mitarbeiter festgenommen. Er soll wichtige Nato-Dokumente an die DDR und den ehemaligen sowjetischen Geheimdienst KGB verraten haben. 991 - Die USA und die Sowjetunion unterzeichnen in Moskau das START-I-Abkommen, das eine Reduzierung des Potentials an strategischen Atomraketen um etwa 30 Prozent vorsieht.

1973 - Das Bundesverfassungsgericht stellt fest, dass der Grundlagenvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR mit dem Grundgesetz vereinbar ist.

1944 - Der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry startet von Korsika aus zu einem Aufklärungsflug über das Mittelmeer, von dem er nicht zurückkehrt.

1919 - Die Weimarer Nationalversammlung nimmt in dritter Lesung die neue Reichsverfassung an. Sie tritt am 14. August in Kraft.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Wer sich im roten Tomatenmatsch suhlen will, ist bei einem Festival in Südkorea genau richtig. Besucher der Veranstaltung können sich etwa eine Tomaten-Gesichtspackung verabreichen lassen oder in einem Meer aus Tomaten auf Schatzsuche gehen: In ein Becken voller rotem Gemüse werden jeweils zehn Plastikringe geworfen, die sich gegen Gold eintauschen lassen.

GEBURTSTAGE

1956 - Gustav Peter Wöhler (60), deutscher Schauspieler («Planet der Kannibalen»)

1951 - Martin Mosebach (65), deutscher Schriftsteller, Georg-Büchner-Preis 2007

1936 - Manfred Buchwald, deutscher Journalist, Intendant des Saarländischen Rundfunks 1989-96, gest. 2012

1933 - Cees Nooteboom (83), niederländischer Schriftsteller («Allerseelen»)

TODESTAGE

1886 - Franz Liszt, ungarisch-österreichischer Komponist und Pianist, geb. 1811

1556 - Ignatius von Loyola, spanischer Geistlicher, Gründer des Jesuitenordens, geb. 1491