Kalenderblatt 2016: 27. Februar

8. Kalenderwoche, 58. Tag des Jahres

Noch 308 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Augustin, Markward

HISTORISCHE DATEN

2015 - Der frühere Popstar Gary Glitter wird wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger zu 16 Jahren Haft verurteilt.

2014 - Das Landgericht Hannover spricht den früheren Bundespräsidenten Christian Wulff vom Vorwurf der Vorteilsannahme frei.

2011 - Nach blutigen Krawallen in Tunesien tritt Ministerpräsident Mohammed Ghannouchi zurück. Er war nach der Flucht des Präsidenten Zine el Abidine Ben Ali im Januar 2011 Chef der Übergangsregierung geworden, die das Land auf Neuwahlen vorbereiten soll.

2010 - Eines der schwersten Erdbeben der Geschichte mit Stärke 8,8 kostet in Chile 524 Menschen das Leben.

2006 - Auf dem Gelände des Kernkraftwerks Grafenrheinfeld wird das erste bayerische Atommüll-Zwischenlager in Betrieb genommen.

1975 - Der Berliner CDU-Vorsitzende Peter Lorenz wird von Terroristen der «Bewegung 2. Juni» entführt. Nach der Freilassung von fünf inhaftierten Terroristen kommt Lorenz in der Nacht zum 5. März frei.

1943 - Bei der «Fabrik-Aktion» werden tausende Juden an ihren Arbeitsplätzen, in ihren Wohnungen oder auf der Straße von den Nazis verhaftet und nach Auschwitz verschleppt.

1933 - Der Reichstag wird in Brand gesetzt. Die Nazis nehmen das zum Anlass für Massenverhaftungen. Der Niederländer Marinus van der Lubbe wird später als Brandstifter hingerichtet. Im Januar 2008 wird das Todesurteil aufgehoben.

1905 - Nach zehnjähriger Bauzeit wird der Berliner Dom als protestantische Hauptkirche eingeweiht.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Ein Feuerwehrauto aus 4734 Bierkästen - mit dieser Konstruktion will eine Freiwillige Feuerwehr aus dem Ruhrgebiet ins «Guinness Buch der Rekorde». 40 Feuerwehrleute hatten die Kästen mit mehr als 16 000 Kabelbindern so fixiert, dass ein Feuerwehrwagen in Übergröße entstand.

GEBURTSTAGE

1980 - Chelsea Clinton (36), Tochter des früheren amerikanischen Präsidenten Bill Clinton und seiner Frau Hillary Clinton

1947 - Gidon Kremer (69), lettisch-deutscher Geiger, Gründer des Kammerorchesters Kremerata Baltica 1996 und des Kammermusikfestivals «Kremerata Musica» 1981

1942 - Wilhelm von Boddien (74), deutscher Unternehmer

1932 - Elizabeth Taylor, amerikanische Schauspielerin («Cleopatra»), gest. 2011

1928 - Alfred Hrdlicka, österreichischer Bildhauer («Denkmal gegen Krieg und Faschismus» in Wien), gest. 2009

TODESTAGE

2015 - Leonard Nimoy, amerikanischer Schauspieler, (Commander Spock in der Fernsehserie «Raumschiff Enterprise»), geb. 1931

2011 - Necmettin Erbakan, türkischer Politiker, Ministerpräsident (1996-1997), geb. 1926