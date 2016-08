Kalenderblatt 2016: 25. August

34. Kalenderwoche

238. Tag des Jahres

Noch 128 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Ebba, Elvira, Josef, Ludwig, Patricia

HISTORISCHE DATEN

2015 - Deutschland will bei syrischen Asylbewerbern das Dublin-Verfahren vorübergehend aussetzen. Die Flüchtlinge sollen nicht in jene EU-Länder zurückgeschickt werden, über die sie in die Europäische Union eingereist sind.

2014 - Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko löst vorzeitig das Parlament auf. Neuwahlen sollen Ende Oktober stattfinden. Hintergrund sind die andauernden Kämpfe zwischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten im Osten des Landes. 2010 - Der griechische Prinz Nikolaos heiratet die Schweizerin Tatiana Blatnik auf der griechischen Insel Spetses. Fast 36 Jahre nach der Abschaffung der Monarchie gibt es damit wieder eine Adelshochzeit in Griechenland.

2006 - Im schwäbischen Atomkraftwerk Gundremmingen wird Deutschlands größtes atomares Zwischenlager in Betrieb genommen.

1991 - Der finnische Student Linus Torvalds gibt den Start des Betriebssytems Linux bekannt.

1986 - In der DDR wird die Verwendung von Euroschecks zugelassen.

1976 - Der französische Premierminister Jacques Chirac tritt nach Differenzen mit Staatspräsident Valery Giscard d'Estaing zurück, Nachfolger wird der parteilose Wirtschaftsexperte Raymond Barre.

1944 - Amerikanische und französische Truppen rücken in Paris ein und befreien die französische Hauptstadt von der deutschen Besatzung.

1906 - Auf den russischen Ministerpräsidenten Pjotr A. Stolypin wird auf seinem Landsitz bei St. Petersburg ein Bombenattentat verübt. Es gibt zahlreiche Tote, Stolypin wird nur leicht verletzt.

AUCH DAS NOCH

2006 - dpa meldet: Wer sich bei einem Besuch in Las Vegas (US-Bundesstaat Nevada) spontan in der Nacht zur Hochzeit entschließt, muss sein Ja-Wort künftig bis zum nächsten Morgen aufschieben. Die Stadt muss sparen, weshalb das zuständige Standesamt nicht mehr rund um die Uhr geöffnet sein wird.

GEBURTSTAGE

1973 - Fatih Akin (43), deutscher Regisseur («Soul Kitchen», «Gegen die Wand»)

1966 - Sandra Maischberger (50), deutsche Journalistin, ARD-Talkshow «Maischberger»

1959 - Sönke Wortmann (57), deutscher Regisseur («Kleine Haie», «Das Wunder von Bern»)

1958 - Tim Burton (58), amerikanischer Regisseur («Alice im Wunderland», «Big Eyes»)

1949 - Martin Amis (67), britischer Schriftsteller («Gierig»)

TODESTAGE

2012 - Neil Armstrong, amerikanischer Astronaut, erster Mensch auf dem Mond, geb. 1930

2000 - Carl Barks, amerikanischer Comic-Zeichner und Autor («Donald Duck»), geb. 1901