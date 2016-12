Kalenderblatt 2016: 24. Dezember

51. Kalenderwoche

359. Tag des Jahres

Noch 7 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Adam, Adelbert, Eva, Hanno, Joseph

HISTORISCHE DATEN

2015 - Bei einer Messerattacke wird ein 46 Jahre alter Polizist an Heiligabend am Bahnhof im hessischen Herborn getötet. Ein weiterer Beamter wird schwer verletzt.

2011 - Das US-Beratungsunternehmen Stratfor, dem enge Kontakte zum US-Geheimdienst CIA nachgesagt werden, fällt einem Hackerangriff der Internet-Aktivistengruppe Anonymous zum Opfer.

2002 - Eisregen behindert in weiten Teilen Nord- und Ostdeutschlands den Straßen- und Bahnverkehr. Stundenlang stehen die Züge auf freier Strecke oder verlassen erst mit mehrstündiger Verspätung die Bahnhöfe.

1999 - Mit einer prächtigen Zeremonie im Petersdom eröffnet Papst Johannes Paul II. das Heilige Jahr der katholischen Kirche - ein Höhepunkt seines bis dahin 21-jährigen Pontifikats.

1996 - Eine psychisch kranke Frau sprengt sich während eines Weihnachtsgottesdienstes in einer evangelischen Kirche in Frankfurt in die Luft. Sie reißt zwei Frauen mit in den Tod und verletzt 13 weitere Gottesdienstbesucher.

1991 - Russland übernimmt als Rechtsnachfolger der Sowjetunion einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.

1979 - Die UdSSR startet eine militärische Luftbrücke als Beginn der Invasion Afghanistans. Am 27. Dezember stürmen Sowjetsoldaten den Präsidentenpalast in Kabul.

1906 - Der Kanadier Reginald Aubrey Fessenden sendet das erste «Radiokonzert» der Welt. Mit Hilfe eines Lichtbogensenders überträgt er aus Brant Rock (US-Bundesstaat Massachusetts) sprachmodulierte Rundfunkwellen.

1851 - Ein Großbrand vernichtet über die Hälfte des Bücherbestands der amerikanischen Kongressbibliothek in Washington.

1814 - Der Friedensvertrag von Gent beendet den seit 1812 andauernden Britisch-Amerikanischen Krieg auf der Basis des Status quo ante.

1717 - Die «Weihnachtsflut» (24./25. Dezember) fordert an der Nordseeküste wohl 11 000 Menschenleben.

AUCH DAS NOCH

2011 - dpa meldet: Schöne Bescherung: Weil ein Unbekannter heimlich den Brauchwassertank geleert hat, sitzt ein unterfränkischer Ortsteil in Geiselwind (Kreis Kitzingen) an Heiligabend auf dem Trockenen.

GEBURTSTAGE

1981 - Dima Bilan (35), russischer Popsänger, Sieger beim Eurovision Song Contest 2008 mit dem Song «Believe»

1976 - Florian Karlheim (40), deutscher Schauspieler (TV-Krimiserie «München 7»)

1956 - Ivan Fíla (60), tschechischer Regisseur («König der Diebe»)

1941 - Hans Eichel (75), deutscher Politiker (SPD), Bundesfinanzminister 1999-2005

1931 - Mauricio Kagel, deutsch-argentinischer Komponist und Dirigent, einer der Hauptbegründer des Neuen Musiktheaters, gest. 2008

TODESTAGE

2012 - Jack Klugman, amerikanischer Schauspieler (TV-Serie «Quincy»), geb. 1922

2011 - Johannes Heesters, Schauspieler und Operettensänger (Operette «Die Lustige Witwe»), Film «Im weißen Rößl»), geb. 1903