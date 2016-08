Kalenderblatt 2016: 24. August

34. Kalenderwoche

237. Tag des Jahres

Noch 129 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Bartholomäus, Isolde, Karl

HISTORISCHE DATEN

2015 - Es wird bekannt, dass die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in der zentralsyrischen Stadt Palmyra den rund 2000 Jahre alten Tempel Baal Schamin zerstört hat.

2014 - Nach zweijährigen Auseinandersetzungen legen in Mosambik die Regierung und die Oppositionspartei Renamo ihren bewaffneten Konflikt bei und vereinbaren ein Friedensabkommen.

2011 - Steve Jobs tritt nach monatelanger gesundheitsbedingter Auszeit als Apple-Chef zurück. Im Oktober 2011 stirbt er.

2006 - Die Internationale Astronomische Union (IAU) entzieht Pluto seinen Status als vollwertiger Planet unseres Sonnensystems und degradiert ihn zum Zwergplaneten.

1991 - Die Republik Ukraine ruft ihre Unabhängigkeit aus.

1963 - Das Aktuelle Sportstudio des ZDF geht anlässlich des ersten Spieltages der neugegründeten Fußball-Bundesliga auf Sendung.

1936 - Die Wehrdienstzeit wird in Deutschland von einem auf zwei Jahre verlängert.

1926 - Max Schmeling wird nach einem K.o.-Sieg über seinen Gegner Max Diekmann deutscher Halbschwergewichts-Meister.

1814 - Britische Truppen erobern während des Krieges mit den USA die Hauptstadt Washington. Sie setzen dabei viele öffentliche Gebäude in Brand.

AUCH DAS NOCH

2007 - dpa meldet: In einem Bürgerentscheid hat sich ein Dorf in Südspanien gegen einen Anschluss an die Handy-Netze entschieden. 38 Bewohner des 120-Seelen Dorfes Los Villares bei Guadix in der Provinz Granada votierten gegen die Errichtung einer Mobilfunkantenne, 37 stimmten dafür.

GEBURTSTAGE

1959 - Michael Kleeberg (57), deutscher Schriftsteller «Vaterjahre»

1956 - Nina Ruge (60), deutsche Fernsehjournalistin und Moderatorin, ZDF-Magazin «Leute heute» 1997-2007

1936 - Antonia S. Byatt (80), britische Schriftstellerin («Besessen», «Die Jungfrau im Garten»)

1906 - Ruth Berlau, dänische Schauspielerin, Schriftstellerin und Fotografin, Begründerin des Brecht-Archivs, gest. 1974

1899 - Jorge Luis Borges, argentinischer Schriftsteller («Das Sandbuch»), gest. 1986

TODESTAGE

2013 - Julie Harris, amerikanische Schauspielerin (« Jenseits von Eden»), geb. 1925

2004 - Elisabeth Kübler-Ross, amerikanisch-schweizerische Psychiaterin und Sterbeforscherin («Verstehen, was Sterbende sagen wollen»), geb. 1926