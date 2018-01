Kalenderblatt 2016: 23. Juni

25. Kalenderwoche

175. Tag des Jahres

Noch 191 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Edeltraud, Hildulf

HISTORISCHE DATEN

2015 - Die britische Königin Elizabeth II. trifft zu ihrem fünften Staatsbesuch in Deutschland ein.

2014 - Die letzten chemischen Kampfstoffe Syriens sind außer Landes gebracht worden, teilt die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) in Den Haag mit.

2011 - Ein Widerrufsrecht von 14 Tagen bei Online-Shopping, Haustürgeschäft und Telefonieren mit Kundendiensten bieten künftig die neuen EU-weiten Rechte für Verbraucher. Das Europaparlament stimmt den neuen Gesetzen zu, die von 2013 an gelten sollen.

2006 - In New York nimmt die UN-Kommission für Friedensbildung in Nachkriegszeiten (Peacebuilding Commission) auf ihrer Gründungssitzung die Arbeit auf.

2001 - Bundeskanzler Gerhard Schröder und die Regierungschefs der Bundesländer einigen sich in Berlin auf den künftigen Finanzausgleich und den Solidarpakt II.

1999 - Der britische Dirigent Simon Rattle wird zum Nachfolger von Claudio Abbado als neuer Chefdirigent der Berliner Philharmoniker gewählt.

1998 - Mit großer Mehrheit senkt das britische Unterhaus das Mindestalter für erlaubte homosexuelle Handlungen unter Männern auf 16 Jahre.

1966 - Die britische Band «The Beatles» startet ihre erste Tournee durch die Bundesrepublik, nachdem sie ab 1960 bereits Auftritte in Hamburg hatte.

1956 - Gamal Abdel Nasser wird zum ägyptischen Präsidenten gewählt.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Im Adamskostüm hat ein Mann aus Ludwigshafen einen Autoknacker verfolgt und dingfest gemacht. Der 44-Jährige wurde von der Alarmanlage seines Wagens aus dem Schlaf gerissen. Ohne sich anzuziehen, rannte er sofort nach draußen. Beim Anblick des Nackten nahm der 17 Jahre alte Dieb Reißaus. Der Verfolger holte ihn aber ein, und konnte ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

GEBURTSTAGE

1966 - Isabel Kleefeld (50), deutsche Regisseurin («Königskinder»)

1946 - Rafik Schami (70), syrisch-deutscher Schriftsteller («Die dunkle Seite der Liebe»)

1928 - Klaus von Dohnanyi (88), deutscher Politiker (SPD), Hamburger Erster Bürgermeister 1981-88

1916 - Ernst Willimowski, deutsch-polnischer Fußballspieler, ehemaliger Nationalspieler der deutschen und polnischen Mannschaft, gest. 1997

1906 - Wolfgang Koeppen, deutscher Schriftsteller («Tauben im Gras»), gest. 1996

TODESTAGE

2011 - Peter Falk, amerikanischer Schauspieler («Columbo»), geb. 1927

1991 - Michael Pfleghar, deutscher Fernsehregisseur («Klimbim»), geb. 1933