Kalenderblatt 2016: 22. Februar

8. Kalenderwoche

53. Tag des Jahres

Noch 313 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Isabella, Johanna Maria, Margareta

HISTORISCHE DATEN

2015 - Das satirische Künstlerdrama «Birdman oder Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit» wird bei der 87. Oscar-Verleihung in Hollywood als bester Film ausgezeichnet.

2014 - Als bis dahin jüngster Regierungschef der italienischen Republik wird der 39-jährige Matteo Renzi vereidigt.

2011 - Ein schweres Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert die zweitgrößte neuseeländische Stadt Christchurch. 185 Menschen kommen ums Leben.

2006 - Beim bis dahin größten Raubüberfall in der Kriminalgeschichte Großbritanniens erbeuten als Polizisten verkleidete Gangster umgerechnet knapp 78 Millionen Euro (53 Millionen Pfund) Bargeld.

1995 - Der britische Premier Major und sein irischer Amtskollege Bruton einigen sich auf ein Rahmenabkommen für Nordirland.

1967 - Der indonesische Staatspräsident Sukarno verliert seine Vollmachten und gibt die Regierungsgewalt an General Suharto ab.

1966 - Die Chemieprofessorin Margot Becke-Goehring wir als erste Frau zur Rektorin einer Universität in der Bundesrepublik ernannt. Sie tritt ihr Amt an der Heidelberger Ruprecht-Karls-Universität im Wintersemester 1966/1967 an.

1943 - Die Geschwister Hans und Sophie Scholl, Mitglieder der studentischen Widerstandsgruppe «Die Weiße Rose», werden im Münchner Gefängnis Stadelheim hingerichtet.

1848 - Die Februarrevolution in Frankreich beginnt. Der Aufstand von Studenten, Bürgern und Arbeitern in Paris führt zur Abdankung des «Bürgerkönigs» Louis Philippe am 24. Februar.

AUCH DAS NOCH

2001 - dpa meldet: In Paris bricht ein unternehmungslustiger Franzose zur wohl ersten Weltreise mit einem Traktor auf. Acht Monate und 10 000 Kilometer später stoppen ihn amerikanische Grenzbeamte. Die USA verweigern wegen der in Europa grassierenden Maul- und Klauenseuche die Einfuhr des Treckers.

GEBURTSTAGE

1980 - Jeanette Biedermann (36), deutsche Popsängerin («Go Back») und Schauspielerin («Gute Zeiten, schlechte Zeiten»)

1974 - James Blunt (42), britischer Sänger («You're Beautiful»)

1972 - Claudia Pechstein (44), deutsche Eisschnellläuferin, fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin

1944 - Jonathan Demme (72), amerikanischer Filmregisseur («Das Schweigen der Lämmer»)

1935 - Danilo Kis, jugoslawischer Schriftsteller («Frühe Leiden»), gest. 1989

TODESTAGE

2006 - Hilde Domin, deutsche Schriftstellerin («Ich will dich»), geb. 1909

1989 - Sandor Marai, ungarischer Schriftsteller («Die Glut»), geb. 1900