Kalenderblatt 2016: 21. Dezember

51. Kalenderwoche

356. Tag des Jahres

Noch 10 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Richard, Peter

HISTORISCHE DATEN

2015 - FIFA-Chef Joseph Blatter und UEFA-Präsident Michel Platini werden von der Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes für zunächst acht Jahre gesperrt.

2014 - Der langjährige Regierungspolitiker Béji Caïd Essebsi gewinnt die ersten demokratischen Präsidentenwahlen in Tunesien.

2011 - Auch außereuropäische Fluglinien müssen ab Jahresbeginn 2012 beim EU-Handel mit Luftverschmutzungsrechten (Emissionshandel) mitmachen, entscheidet das oberste EU- Gericht (EuGH) in Luxemburg.

2001 - Drei ehemalige Manager der zusammengebrochenen Bremer Vulkan Verbund AG werden wegen gemeinschaftlich begangener Untreue zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

2001 - Der bis dahin längste Eisenbahntunnel Russlands wird in einem extrem erdbebengefährdeten Teil von Sibirien eröffnet. 24 Jahre lang wurde an dem 15,3 Kilometer langen Tunnel unter der Mujski-Bergkette gebaut.

1996 - Apple kündigt überraschend die Rückkehr des Firmengründers Steve Jobs in das Unternehmen an.

1952 - Das DDR-Fernsehen mit Sitz in Berlin-Adlershof beginnt mit der Ausstrahlung eines täglichen Versuchsprogramms.

1913 - In der Wochenendbeilage der Zeitung «New York World» erscheint das erste Kreuzworträtsel der Welt.

1192 - Auf Befehl des österreichischen Herrschers Herzog Leopold V. wird der englische König Richard I. Löwenherz auf dem Rückweg vom Dritten Kreuzzug bei Wien gefangen genommen und später gegen Lösegeld freigelassen.

AUCH DAS NOCH

2011 - dpa meldet: Es sah aus wie ein spektakulärer Banküberfall - in Wahrheit hatte eine 80-Jährige in ihrem Auto bloß Gas und Bremse verwechselt. Die Seniorin raste mitten in eine Bankfiliale in Villingen-Schwenningen hinein. Polizei und Feuerwehr waren mit einem großen Aufgebot angerückt, weil sie einen Bankraub in Rambo-Manier vermutete. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

GEBURTSTAGE

1966 - Kiefer Sutherland (50), kanadischer Schauspieler (TV- Actionserie «24»)

1965 - Cem Özdemir (51), deutscher Politiker (Grüne), Vorsitzender der Grünen seit 2008

1963 - Andreas Voßkuhle (53), deutscher Jurist, Präsident Bundesverfassungsgericht seit 2010

1926 - Herbert Ehrenberg (90), deutscher Politiker (SPD), Bundesarbeitsminister 1976-1982

1921 - Paul Falk (95), deutscher Eiskunstläufer, Olympiasieger im Paarlaufen mit Ria Falk (Geburtsname: Baran) 1952 in Oslo

TODESTAGE

2014 - Udo Jürgens, österreichischer Sänger und Komponist, («Merci Chérie»), geb. 1934

1996 - Christine Brückner, deutsche Schriftstellerin («Jauche und Levkojen»), geb. 1921