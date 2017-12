Kalenderblatt 2016: 2. April

13. Kalenderwoche

93. Tag des Jahres

Noch 273 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Eustasius, Franz, Maria, Wilhelm

HISTORISCHE DATEN

2015 - Die somalische Islamistenmiliz Al-Shabaab greift die Universität in der Stadt Garissa im Südosten Kenias an und tötet 148 Menschen. Auch vier Terroristen kommen ums Leben.

2014 - Das oberste australische Gericht entscheidet, dass ein Mensch nicht als männlich oder weiblich eingeordnet werden muss. Im Reisepass kann beim Geschlecht ein «X» stehen.

2006 - Die Basis der Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit (WASG) sagt mit unerwartet großer Mehrheit Ja zur Fusion mit der Linkspartei bis 2007.

1996 - Der EU-Verwalter der herzegowinischen Hauptstadt Mostar, Hans Koschnick, legt sein Amt vier Monate früher als vorgesehen nieder.

1979 - Menachem Begin trifft zum ersten offiziellen Besuch eines israelischen Regierungschefs in Ägypten ein.

1952 - Das Hörspiel «Die Stimme hinter dem Vorhang» von Gottfried Benn wird bei Radio Bremen uraufgeführt.

1853 - Die Zulassung der Bank für Handel und Industrie zu Darmstadt wird unterzeichnet. Sie war die erste deutsche Aktienbank, die sich an den Statuten der Crédit Mobilier orientierte.

1792 - In den USA wird der Dollar als Hauptwährung eingeführt («Coinage Act»).

1513 - Der Eroberer Ponce de Leon nimmt Florida für Spanien in Besitz.

AUCH DAS NOCH

2004 - dpa meldet: Ein chinesischer Akrobat hat 27 Tage in luftiger Höhe auf einem Drahtseil, das über einen Damm in der südwestlichen chinesischen Provinz Sichuan gespannt war, verbracht. Die Nächte verbrachte der 32-jährige Drahtseilkünstler Aisikaier in einer kleinen Hütte auf dem Seil.

GEBURTSTAGE

1976 - Lucy Diakovska (40), deutsche Popsängerin, Mitglied der Girlgroup No Angels («Daylight In Your Eyes», «Disappear»)

1971 - Elton (45), deutscher TV-Moderator («TV Total», «1,2 oder 3»)

1926 - Max Greger, deutscher Musiker und Bandleader («Rock 'n' Roll Boogie», «Teenager Cha Cha»), gest. 2015

1926 - Edgar Hilsenrath (90), deutscher Schriftsteller («Der Nazi und der Friseur», «Bronskys Geständnis»)

1891 - Max Ernst, deutsch-amerikanisch-französischer Maler und Bildhauer, Vertreter des Dadaismus und des Surrealismus, gest. 1976

TODESTAGE

2014 - Urs Widmer, Schweizer Schriftsteller («Der Geliebte meiner Mutter»), geb. 1938

2005 - Marie Louise Fischer, deutsche Schriftstellerin («Zerfetzte Segel»), geb. 1922