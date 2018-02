Kalenderblatt 2016: 17. Januar

2. Kalenderwoche

17. Tag des Jahres

Noch 349 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Antonius, Beatrix, Gamelbert

HISTORISCHE DATEN

2011 - Sechs Jahre nach der Ermordung des früheren libanesischen



Ministerpräsidenten Rafik Hariri erhebt die



Staatsanwaltschaft beim Sondertribunal für den Libanon in Den



Haag Anklage.

2006 - Die Republik Österreich gibt NS-Raubkunst zurück. Österreich



wird fünf Bilder von Gustav Klimt (1862-1918) an die Erbin



Maria Altmann zurückgeben.

2001 - Jugoslawien und Albanien nehmen die 1999 abgebrochenen



diplomatischen Beziehungen wieder auf.

1996 - Der Aufsichtsrat der AEG AG in Frankfurt/Main beschließt die



Auflösung des Unternehmens als eigenständiger Konzern.

1991 - Der erste gesamtdeutsche Bundestag wählt Helmut Kohl (CDU)



zum Bundeskanzler. Es ist seine vierte Amtsperiode.

1979 - Bei einer Volksabstimmung in Grönland entscheiden sich 70,1



Prozent der an dem Referendum beteiligten Inselbewohner für



die innere Autonomie von Dänemark.

1946 - In London tritt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu



seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

1929 - In Berlin wird der Stummfilm «Ich küsse Ihre Hand, Madame»



von Robert Land uraufgeführt, in dem erstmals in Deutschland



das Titellied als Tonfilmeinlage eingespielt wird. Es wird



vom Tenor Richard Tauber gesungen.

1377 - Papst Gregor XI. verlegt die päpstliche Residenz wieder nach



Rom. Damit wird der Vatikan nach dem Exil in Avignon Sitz der



Päpste.

AUCH DAS NOCH

2000 - dpa meldet: Der Verlust seines Sonntagsbratens hat einen



40-jährigen Dresdner so schwer getroffen, dass er den



Diebstahl des Fleisches über Notruf meldete.

GEBURTSTAGE

1971 - Sylvie Testud (45), französische Schauspielerin («Sagan»)

1956 - Paul Young (60), britischer Popsänger («Come Back and stay»)

1931 - James Earl Jones (85), amerikanischer Schauspieler («The



Great White Hope»)

1926 - Moira Shearer, britische Balletttänzerin und Schauspielerin



(«Die roten Schuhe»), gest. 2006

1891 - Walter Eucken, deutscher Wirtschaftswissenschaftler («Die



Grundlagen der Nationalökonomie»), gest. 1950

TODESTAGE

2002 - Camilo José Cela, spanischer Schriftsteller («Mrs. Caldwell



spricht mit ihrem Sohn»), Nobelpreis für Literatur 1989,



geb. 1916

1961 - Patrice Lumumba, kongolesischer Politiker, Führer der



Unabhängigkeitsbewegung und 1960 erster Ministerpräsident der



Republik Kongo, geb. 1925