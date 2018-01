Kalenderblatt 2016: 16. Januar

2. Kalenderwoche

16. Tag des Jahres

Noch 350 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Honorat, Marzellus, Theobald, Tillmann, Ulrich

HISTORISCHE DATEN

2015 - Das Jahr 2014 war weltweit das wärmste Jahr seit Beginn der



Aufzeichnungen 1880. Das haben Messungen der Weltraumbehörde



Nasa und des US-Wetteramtes ergeben.

2014 - Die chinesischen Unternehmen in Deutschland haben künftig



eine eigene Vertretung. In Berlin wird die erste chinesische



Handelskammer in Europa eröffnet.

2006 - Der «Brokeback Mountain», der sieben Mal nominiert war,



erhält insgesamt vier Golden Globes.

2001 - Der ecuadorianische Tanker «Jessica» läuft vor der Galapagos-



Insel San Cristobal auf eine Sandbank, wobei 908,5 Tonnen



Treibstoff auslaufen.

1987 - Das älteste deutsche Kulturmagazin, «Westermanns



Monatshefte», wird nach 130 Jahren eingestellt.

1962 - In der Karibik beginnen die Dreharbeiten zum Film «James Bond



jagt Dr. No», dem ersten Kinofilm der Reihe über den



Superagenten 007. Hauptdarsteller ist Sean Connery.

1938 - Als erster Jazzmusiker tritt Benny Goodman mit seinem



Orchester in der New Yorker Carnegie Hall auf.

1916 - Große Teile der Hansestadt Bergen an der norwegischen



Westküste werden durch ein Großfeuer vernichtet.

1756 - Preußen und Briten schließen die Konvention von Westminster



und werden zu Verbündeten im Siebenjährigen Krieg.

AUCH DAS NOCH

1986 - dpa meldet: Wegen des Streits um das Bestattungsmonopol der



französischen Gemeinden hat eine Familie aus Südfrankreich



die Nacht zum Donnerstag mit dem Sarg eines Familienmitglieds



vor dem Friedhof von Cannes ausgeharrt.

GEBURTSTAGE

1976 - Eva Habermann (40), deutsche Schauspielerin («Die



Strandclique») und Moderatorin

1959 - Sade (57), nigerianische Sängerin («Smooth Operator»)

1944 - Thomas Fritsch (72), deutscher Schauspieler («Der Wixxer»)

1933 - Susan Sontag, amerikanische Schriftstellerin («In Amerika»),



gest. 2004

1931 - Johannes Rau, deutscher Politiker (SPD), Bundespräsident



1999-2004, gest. 2006

TODESTAGE

2007 - Gisela Uhlen, deutsche Schauspielerin («Die Ehe der Maria



Braun»), geb. 1919

1957 - Arturo Toscanini, italienischer Dirigent, geb. 1867